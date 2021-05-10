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海底撈市值56天跌268億美元 網吐槽：菜少價貴性價比低

中國新聞組／北京9日電
海底撈市值，不到兩個月暴跌268億美元。（路透）
海底撈市值，不到兩個月暴跌268億美元。（路透）

中國知名火鍋「海底撈」近期股價一再走低，截至5月7日，56個交易日股價接近腰斬，跌幅達47.47%，市值更蒸發超過2085億港元（約268億美元）。昨晚「#海底撈市值56天跌超過2000億」更衝上中國熱搜第一。

新浪財經報導，網友吐槽海底撈菜量變少、價格變高、性價比太低。

海底撈6日股價收盤大跌7.40%，7日開盤後，股價繼續下跌，截至收盤跌2.92%，自今年2月16日以來，海底撈股價從85.80元（港元，下同）變為目前的43.15元，最新市值2287億元，較2月最高市值蒸發2085億元。

海底撈股價一再走低，部分原因或是業績影響。今年3月，海底撈發布業績報告顯示，2020年全年，海底撈集團實現收入286億元，同比增長7.8%；全年淨利潤3.09億元，同比下降86.8%。

根據公司公告，淨利減少原因是受疫情影響，導致門店客流量減少，與此同時，海底撈仍持續擴張分店。

2020年全年，海底撈新開業544家門店，全球門店網絡增至1298家，平均每天開出1.5家門店，創下公司成立以來開店速度新高。

成本上升，業績壓力相對而來，海底撈「悄悄漲價」藉此提高獲利。

財報顯示，海底撈2020年人均消費達到110元，高於2019年的105.2元。海底撈曾經在2020年4月上調了部分菜品價格，漲價比例為6%。曾遭到不少顧客抗議後，海底撈為漲價道歉，並承諾將價格調回到漲價前的水平。

對於海底撈市值縮水，有中國網友評論：「從來沒有覺得海底撈的火鍋好吃過」，也有人說，「酸梅湯檸檬水10塊一位，料碗10塊一位，其他家都不敢這樣收吧？」

股價 中國 疫情

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