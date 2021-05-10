車用晶片短缺 中國國產特斯拉二度漲價

特斯拉Model 3標準續航升級版車型將漲價，反映車用晶片短缺情形。 （取材自智車派)

特斯拉 官方微博近日宣布，特斯拉Model 3標準續航升級版車型將上漲人民幣1000元（約157美元）。這是中國 國產Model 3第一次漲價，也是中國國產特斯拉車型第二次漲價。

市場分析，特斯拉漲價反映車用晶片短缺。不過，中製特斯拉Model 3車型並沒有較大的漲價幅度，可能因供應鏈在地化比率不斷提高。

特斯拉第一季財報顯示，上海工廠生產零組件率已經提高到90%以上。

特斯拉這次漲價也可能與強勁的市場需求有關。特斯拉CEO馬斯克在4月27日舉行的第一季財報電話會議上表示，目前市場對特斯拉車輛的需求達到有史以來最好。

此外，據美國 科技媒體Electrek報導，特斯拉第二季的產能已經售罄。

特斯拉表示，Model 3標準續航升級版車型將上漲人民幣1000元。目前該車型起售價為人民幣25.09萬元。

特斯拉表示，此一調整反映成本波動的實際情況，公司一直秉承價格公開透明的原則，將持續為大家帶來更為優質的產品與體驗。

值得注意的是，特斯拉在中國的銷量也創紀錄。乘聯會指出，特斯拉3月售出3萬5478輛陸產汽車，刷新特斯拉在中國單月銷量的最高紀錄。

乘聯會的數據顯示，3月特斯拉Model 3銷量達2萬5327輛，較2月增長85%，創造該車型在中國市場月銷量的最好成績。上市不久的Model Y單月銷量首次破萬，高達1萬151輛，較2月增長119%。

從首批交付到月銷量破萬，Model Y只花三個月時間。兩款車型都位居各自細分市場銷量榜第一。

有市場觀點認為，可能因為供應鏈國產化率的不斷提高，中國國產特斯拉車型並未像美國特斯拉有那麼大的漲價幅度。

對於特斯拉再次漲價，有部分網友表示支持，認為原材料上漲太猛了；也有網友慶幸「下單還未提車的我怒省1,000」、「沒想到抄了個底」；同時還有網友吐槽「我咋感覺跟買股票似的，有時候漲有時候跌」。