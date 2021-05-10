A股38家銀行 去年配息近4900億人民幣

儘管受新冠疫情 和向實體經濟減費讓利等政策影響，去年A股上市銀行總體淨利潤 僅年增0.7%，但分紅水準仍保持穩定，38家A股上市銀行公布的2020年度利潤分配預案，合計派發現金分紅近人民幣4900億元（下同，約768美元）。

券商中國報導，其中六家國有大行派發現金超過3400億元，包括工行948億元、建行815億元、農行648億元、中行560億元、交行235億元、郵儲銀行193億元，此外招行現金分紅規模也達到316億元。

一個更為直接的數據是，截至目前，已有約2700家A股上市公司發布2020年度分紅預案，占比約63%，其中現金分紅規模最高的十家上市公司中，前述七家銀行均位列其中。

除分紅規模較大外，上市銀行整體現金分紅比率也相對穩定，普遍在30%左右，一名華南的銀行業分析師認為，雖然受到疫情影響，銀行資本內生能力有所減弱，但上市銀行撥備和資本實力仍然可以支撐30%的分紅比率；同時保持穩定的分紅也有利於銀行後續再融資。

合計有21家A股上市銀行2020年度現金分紅率超過30%，其中青島銀行擬每10股派現人民幣1.8元，現金分紅比率達42.8%，連續三年高居上市銀行第一位。

此外，江陰銀行、招商銀行、交通銀行2020年度現金分紅比率也達到37%、33.2%和31.9%，分別居上市農商行、股份行和國有大行首位；其中，招行每10股擬派發現金人民幣12.53元。

回顧近三年分紅方案，合計有12家上市銀行至少連續三年保持30%以上的現金分紅比率，包括工、農、中、建、郵儲五家國有大行，招行、民生兩家股份行，以及青島銀行、北京 銀行、南京銀行、西安銀行、常熟銀行五家地方銀行。