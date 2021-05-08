我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

中國4月進口增長43%、出口增逾3成 超過預期

記者戴瑞芬／綜合報導

中國海關總署7日公布4月進出口增速雙雙維持高位並優於預期，進口增長43.1%，創2011年2月以來十年新高。外貿有望在高景氣區間運行，對第2季經濟形成重要支撐。專家對後續走勢表示樂觀，高景氣的外貿將對中國經濟產生支柱作用。

路透援引中原銀行首席經濟學家王軍表示，由於美國疫情得到控制及全球疫苗接種加快，中國貿易夥伴經濟復甦明顯，導致外需增加；同時印度和東南亞等國因疫情加重，這些原本是中國出口替代者和競爭者，無形中也為中國的出口企業提供更多機會，並帶動出口產業鏈相關企業。

海關總署統計，4月出口金額達2639.2億美元，年增32.3%，較3月增加1.7個百分點，遠遠超過預期，比2019年同期增長36.3%。

4月進口金額達2210.7億美元，年增43.1%，較3月增加5個百分點，創2011年2月以來新高，比2019年同期增長22.5%。

界面新聞報導，針對進口的超強表現，專家歸因三大因素。首先是經濟繼續處於穩定恢復狀態，包括工業增加值、社會零售總額、固定資產投資增長明顯。

其次，4月主要進口大宗商品銅、原油等價格普漲，挹注進口金額增長。此外去年同期的低基數也有影響。

累計今年前四月，進出口總值1.79兆美元，年增38.2%，比2019年同期增長27.4%。前四月累計貿易順差1579.1億美元，增加174%。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，從去年6月起外貿進出口已連續11個月實現正增長，與2019年同期相比，今年前四月進出口增幅高達21.8％，穩外貿政策措施有力有效。

今年前四月累計對東協、歐盟和美國等主要交易夥伴進出口均增長。其中，東協為第一大貿易夥伴，對東協貿易總值達人民幣1.72兆元（約2676億美元），增長27.6%，占外貿總值的14.8%。歐盟為第二大貿易夥伴，貿易增長32.1%；美國為第三大貿易夥伴，中美貿易增長50.3%。

路透報導，保銀資本管理公司首席經濟學家張智威直言，「中國的出口增長再次令人驚訝」。他預計，中國出口增長將在今年下半年之前保持強勁，出口將是今年中國增長的關鍵支柱，也有助於人民幣在新興市場貨幣中表現良好。

中國 美國 疫情

上一則

調查：近3成美國人失業逾1年

下一則

數字人民幣 亮相海南消博會 外幣也能兌換消費

延伸閱讀

AZ疫苗接種引起罕見神經退化症 歐盟查閱報告

AZ疫苗接種引起罕見神經退化症 歐盟查閱報告
路透：印度暫停進口中wifi模組 小米、OPPO、vivo中箭

路透：印度暫停進口中wifi模組 小米、OPPO、vivo中箭
不只喊停推動中歐投資協定 歐盟還立新法規堵中國

不只喊停推動中歐投資協定 歐盟還立新法規堵中國
欲及早介入國際危機 歐盟提設快速反應部隊

欲及早介入國際危機 歐盟提設快速反應部隊

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
股神巴菲特（左）在波克夏公司連續第2年的視訊股東會上說，看到「非常大幅的通膨」和價格上漲。路透

股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

2021-05-03 19:49
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
巴菲特和芒格1日舉辦波克夏線上股東大會。(路透)

巴菲特線上股東會 承認「錯賣蘋果股票」 拒談加密貨幣

2021-05-01 22:05
威瑞森電信出脫雅虎、美國線上，象徵經營策略驚人翻轉。(路透)

威瑞森以50億元出售雅虎、AOL給私募基金阿波羅

2021-05-03 08:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這