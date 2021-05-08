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數字人民幣 亮相海南消博會 外幣也能兌換消費

財經新聞組／綜合報導
首屆中國國際消費品博覽會在海南省海口市正式開展。現場設置的可使用數字人民幣支付咖啡機吸引參觀者關注。 （中新社）
首屆中國國際消費品博覽會在海南省海口市正式開展。現場設置的可使用數字人民幣支付咖啡機吸引參觀者關注。 （中新社）

首屆中國國際消費品博覽會於7至10日在海南舉行，中國國家主席習近平6日表示，舉辦中國國際消費品博覽會，提供一個全球消費精品展示交易平台，有利於世界各國共享中國市場機遇，有利於世界經濟復甦和增長，也有利於中國為世界提供更多優質消費品。

中國銀行海南省分行在消博會展館內打造了數字人民幣體驗活動專區，參會嘉賓和觀眾可體驗數字人民幣的多種使用場景，而且多種外幣也可兌換數字人民幣錢包，並在展館內使用數字人民幣消費。

據中國銀行相關負責人表示，使用人民幣或包括美元、英鎊在內的17種外幣都可在展區現場的設備上兌換上述數字人民幣錢包，並可在展館內的免稅店、酒店支付數字人民幣。

新華社報導，習近平6日向首屆中國國際消費品博覽會致賀信，他表示，希望各國嘉賓和各界人士深化交流、共謀合作，更好造福各國人民。

習近平強調，中國願發揮海南自由貿易港全面深化改革和試驗最高水準開放政策的優勢，深化雙邊、多邊、區域合作，與各方一同攜手共創人類更加美好的未來。

新浪網報導，由中國商務部和海南省人民政府主辦的首屆中國國際消費品博覽會於7日至5月10日在海南省海口市舉辦。據了解，本屆消博會將迎來全球69個國家和地區的1365個品牌產品亮相，還將有1200個中國參展品牌亮相本屆展會，整個展會分為時尚生活展區、珠寶鑽石展區、旅居生活展區、高端食品保健品展區、綜合服務展區，同時中國各省市自治區也都將設立展區。

中國 習近平 商務部

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