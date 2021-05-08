我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

中國財新服務業PMI升至56.3

記者李仲維／綜合報導

4月財新中國服務業PMI升至56.3，較3月增長2個百分點，且連續12個月位於擴張區間，雖然就業市場繼續改善，但是通膨壓力不減。

中國官方發布的4月非製造業PMI下滑0.8個百分點至54.4，財新服務業7日發布的數據則繼續為加速擴張之勢，創下年內新高，並帶動綜合PMI升至年內高點，擴張率也為今年以來最顯著，顯示中國生產經營活動總量大幅加速擴張。

財新的數據顯示，4月服務業PMI升至56.3，高於3月的54.3，為四個月最高，並連續一年位於擴張區間；4月綜合PMI升至54.7，也為今年內最高值。

財新智庫高級經濟學家王喆指出，新冠疫情後製造業和服務業的恢復繼續提速，市場供求兩側同步擴張，外需保持向好，就業市場繼續改善，市場信心充足。相比之下，服務業的恢復較製造業更為強勢。

他認為，通膨仍是未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格連升數月，仍未見改善跡象，通膨壓力不斷凸顯。近來高層會議多次提及大宗商品價格上漲問題，提出要加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力。

王喆表示，未來的數月，原材料價格上漲和輸入性通膨將制約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。

中國 就業 疫情

上一則

全球經濟回溫 銅價今年來漲三成

下一則

中國3大電信商公告：紐交所維持下市決定

延伸閱讀

中國4月外匯存底3.198兆美元 連三降後首回升

中國4月外匯存底3.198兆美元 連三降後首回升
美4月就業急速降溫 Fed退場壓力減輕

美4月就業急速降溫 Fed退場壓力減輕
傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋
蓋茲離婚八卦扯上中國間諜

蓋茲離婚八卦扯上中國間諜

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
股神巴菲特（左）在波克夏公司連續第2年的視訊股東會上說，看到「非常大幅的通膨」和價格上漲。路透

股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

2021-05-03 19:49
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
巴菲特和芒格1日舉辦波克夏線上股東大會。(路透)

巴菲特線上股東會 承認「錯賣蘋果股票」 拒談加密貨幣

2021-05-01 22:05
威瑞森電信出脫雅虎、美國線上，象徵經營策略驚人翻轉。(路透)

威瑞森以50億元出售雅虎、AOL給私募基金阿波羅

2021-05-03 08:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這