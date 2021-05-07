鴻海工業富聯 美威州廠投產 印度疫情影響有限

鴻海旗下工業富聯在美國威斯康辛州新產能，第2季已投產，獲得多家客戶，工業富聯也透過燈塔工廠模式進軍電動車 核心零配件的智慧製造。市場人士指出，新產能以伺服器、和雲端運算用網通設備製造為主。

據中央社報導，近期印度疫情爆發，工業富聯則表示大部分智慧高階通訊網路機構件布局都在中國大陸，印度對業績影響有限。

工業富聯日前針對中國多家券商分析師進行業績說明會，展望今年營運，工業富聯表示，今年智慧終端產品從手機到耳機、擴增實境產品以及電動車領域，成長可期。

在5G 應用，工業富聯表示除了手機，也布局基地台路由器、400G交換器、基地台Radio Unit、小基地台、行動路由器、家用路由器及5G模組等，並強化5G和工業互聯網及車聯網的整合應用。

法人問及5G智慧型手機 製程對刀具業務影響，工業富聯指出，公司掌握整體刀具產業鏈，包括刀具材料、刀具裝備、塗層、設計軟體、刀具應用和回收利用等作業；目前5G智慧型手機大多數仍採用金屬機殼，材料、加工技術和製程並沒有太大變化，對刀具業務沒有實質影響。

在電動車領域，工業富聯重申電動車列入重要策略方向，以高階精密製造、燈塔工廠模式進軍電動車核心零配件的智慧製造，以物聯網和車載系統切入車聯網。工業富聯認為，電動車就像是電子產品的延伸，也是智慧終端的一種。