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中國調控奏效 五一熱點城市房價上漲將放緩

記者李仲維／綜合報導
在4月重磅調控下，各城市房市都有降溫，雖然未出現價格調降，但成交量已出現下跌。Getty Images
在4月重磅調控下，各城市房市都有降溫，雖然未出現價格調降，但成交量已出現下跌。Getty Images

中國五一假期房市成交不如預期，熱點城市成交量甚至不如清明小長假，房市有所降溫。房地產專家認為，隨著調控加碼，被調控的熱點城市房價上漲將放緩。

中國財政部部長劉昆6日也發文表示，半年內再次提及房地產稅立法要積極穩妥推進，釋放房地產稅立法勢在必行的訊號。此外，他也再次強調要化解隱性債務風險。

中國證券報報導，中原地產研究中心統計顯示，五一假期期間，大部分城市房市成交熱度不高。4月以來，全中國房市調控政策頻頻推出。在調控升級下，房市有所降溫。

小長假前四天，深圳新建商品住宅網簽分別為71套、72套、33套和44套，北京地區前四天僅成交40套新建住宅。假期期間，合肥等城市還亮出調控成績單，合肥商品住宅市場量價齊跌。

中原地產首席分析師張大偉指出，供應量短期很難增加，而信貸政策逐漸收緊，預計一線城市房價上漲趨勢將持續，隨著調控加碼，被調控的熱點城市房價上漲將放緩。

在假期之前，業者增加宣傳力度，對五一假期房市期待頗深。但結果顯示，雖然各地行銷花招輪番上演，市場卻沒那麼火熱。

張大偉表示，五一假期期間，大部分城市的房市熱度不高，4月重磅調控下，各城市都有降溫，雖然未出現價格調降，但成交量已經在4月基礎上出現下跌。

中國 房地產 房價

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