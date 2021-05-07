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化解過剩 中國重啟鋼鐵產能置換6月1日上路

記者李仲維／綜合報導
中國工信部將再啟動鋼鐵產能置換，推動鋼鐵工業供給側結構性改革、化解過剩產能。Getty Images
中國工信部將再啟動鋼鐵產能置換，推動鋼鐵工業供給側結構性改革、化解過剩產能。Getty Images

中國工信部6日公布修訂後的鋼鐵行業產能置換實施辦法，明訂未完成鋼鐵產能總量控制目標的省（區、市），不得接受其他地區出讓的鋼鐵產能，自6月1日起實施。

其他主要新規還包括長江經濟帶地區禁止在合規園區外新建、擴建鋼鐵冶煉項目；大氣汙染防治重點區域置換比率不低於1.5:1，其他地區置換比率不低於1.25:1。

新版鋼鐵行業產能置換實施辦法出爐，意味自2020年初中國鋼鐵產能置換和項目備案工作暫停一年半後，鋼鐵產能置換將再啟動。

工信部表示，產能置換是利用市場化和法制化手段，推動鋼鐵工業供給側結構性改革、化解過剩產能的有效手段。

對於哪些鋼鐵項目建設必須實施產能置換的問題，工信部表示，無論建設項目屬於新建、改建、擴建或是異地大修等性質，只要建設內容涉及煉鐵、煉鋼冶煉設備地點、型號、規模等任一變化的，須實施產能置換，簡言之，即「動設備、須置換」。

值得注意的是，工信部還將未重組或未清算的「殭屍企業」產能和「鐵合金產能」，納入不能用於置換的產能範圍。

為嚴禁新增鋼鐵產能，新規對新建氫冶金和Corex、Finex、HIsmelt等非高爐煉鐵項目，仍須執行產能置換政策，以鼓勵行業綠色低碳發展和工藝技術創新。

新規還增加「同一冶煉設備原則上不得拆分出讓」的規定。對於確有必要拆分的，須明確拆分理由，並且最多不超過兩家受讓企業，同時在產能出讓公告、產能置換公告中，明確所有產能受讓方資訊。

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