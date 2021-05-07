新疆棉效應 愛迪達要賣銳跑 安踏、李寧有意接手

愛迪達（adidas）旗下銳跑（Reebok）品牌啟動標售，中國品牌包括安踏體育（Anta Sports）和李寧（Li-Ning）等表態有意接手。(取材自商界雜誌/視覺中國圖)

被抵制新疆 棉事件延燒的愛迪達（Adidas）傳出旗下銳跑（Reebok）品牌有意出售，中國 運動品牌包括安踏體育（Anta Sports）和李寧（Li-Ning）等已表態有意接手，外界估計接手價約10億歐元（約12億美元）。

南韓斐樂、美國 Wolverine也可能投標

新浪財經報導，H&M、耐吉及愛迪達被曝抵制新疆棉花，遭中國網友出征「滾出中國」，一度引發關店潮。近日風波平息後，消息人士透露，愛迪達已要求在下周提交第一輪出價，安踏體育與李寧將提交要約，另外，潛在買家還包括南韓的斐樂（Fila Korea）與美國的Wolverine也可能投標。

愛迪達在2006年以38億美元買下美國運動品牌銳跑，以與NIKE在美國市場一較高下，但銳跑業績表現不如預期，促使愛迪達有意出售品牌，預估銳跑的售價將僅為10億歐元，只有愛迪達當年買下金額的三分之一。

愛迪達和耐吉4月在中國大陸的網路銷售重挫，主因消費者呼籲抵制拒絕採用新疆原料的國際品牌，也反映一些跨越北京當局政治底線的企業所受打擊。

美國研究機構晨星公司6日公布報告分析，阿里巴巴旗下天貓的愛迪達網路商店，4月銷售較去年同期銳減78％；耐吉則年減59％。迅銷公司服飾品牌Uniqlo也遭消費者抵制，4月在天貓銷售比去年同期下降逾20%。

日前，中國大陸遭控侵犯維吾爾族穆斯林的人權後，一些品牌表態支持穆斯林，中國消費者因而轉向中國運動服飾品牌，包括安踏體育、李寧公司，這些公司都支持使用來自新疆地區原料。

晨星指出，李寧的高級服裝部門「中國李寧」成為這股民族主義風潮掀起後的最大受益者，4月在天貓銷售額激增逾800％。

彭博資訊分析師指出，天貓是目前許多品牌在中國銷售的最大管道，也是銷售狀況的領先指標；根據我們對運動服飾公司和經銷商的訪調，光是天貓平台就占他們在中國總營收逾的10%。