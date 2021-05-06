特斯拉Q1中國營收飆2.3倍 達30.43億美元 計畫再擴廠

特斯拉在中國第一季營收達30.43億美元，大幅成長238%。（本報資料照片）

特斯拉 向美國證券交易委員會遞交的文件顯示，特斯拉在中國 第一季營收達30.43億美元，大幅成長238%，另外，特斯拉已完全償還上海超級工廠的6.14億美元貸款 ，並表示要再擴廠。

媒體分析認為，特斯拉提前償還貸款主要用意是降低利息成本，特斯拉汽車銷量大增，已帶來足夠的現金流和利潤，償還貸款綽綽有餘，由於企業貸款利息相對較高，中國銀行提供的貸款利率至少5%起計算，特斯拉一年利息至少0.3億美元，相當於特斯拉淨利潤的10%。

新京報報導，特斯拉提前清償貸款後，該貸款合約後續的7.58億美元授信額度也不可再用。

特斯拉在上海設廠的主要資金來自中國銀行團的支持，從2019年3月起，特斯拉就多次與中國多家銀行達成貸款協議，其中2019年12月，特斯拉公司與中國銀行團簽訂人民幣90億元的擔保定期貸款協議，以及高達人民幣22.5億元無擔保循環貸款協定。

當時特斯拉表示，公司能在三年內從有擔保的定期貸款協議中貸款至多人民幣90億元，固定資產設施擔保由上海工廠的土地和建築承擔。

據悉，據特斯拉向美國證券交易委員會遞交的文件，今年第一季，特斯拉在中國營收達30.43億美元，較去年同期的9億美元大幅成長238%，占特斯拉第一季度營收達29.29%。

特斯拉財報指出，首季全球營收103.9億美元，年增74%，獲利4.38億美元，是公司連續第七個季度獲利。其中特斯拉在美銷售收入為44.24億美元，年增59.82%，占特斯拉首季營收比為42.58%，已較去年同期的46.23%下降，主要原因是中國市場快速成長，占特斯拉首季營收的29.29%，雖然是僅次於美國的第二大市場，但與美國市場的差距快速縮減。

值得注意的是，特斯拉在文件中暗示或將擴建上海超級工廠。特斯拉表示，上海超級工廠生產的汽車出口有效緩解公司的交車壓力，公司希望在當地市場附近設立更多工廠。

根據特斯拉在全球的工廠規畫，未來將只有加州Fremont工廠和上海超級工廠生產Model 3，歐洲的柏林工廠只生產Model Y，這意味著上海超級工廠將承擔出口歐洲和亞太市場的重擔。