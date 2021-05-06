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特斯拉碳排放信用收入下滑 未來獲利恐受衝擊

編譯林聰毅／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）即將失去一個重要收入來源，恐將對其未來獲利表現造成不小衝擊。

彭博資訊報導，由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定退出與特斯拉簽訂的歐洲碳排放信用協議，亦即不再向特斯拉在歐洲市場購買碳排放信用。

Stellantis NV執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）接受法國「觀點周刊」（Le Point）訪問時，率先宣布這項不必向特斯拉購買歐洲碳信用計畫。他並表示：「透過PSA提供Stellantis的電力技術，我們最快今年就能符合二氧化碳排放法規。」

特斯拉來自其他汽車製造商監管信用的銷售，近年來穩定增加，這些車廠需要協助以遵守在歐洲、中國及美國日益趨嚴排放標準。這類收入直接成為特斯拉等電動車廠獲利，而且通常超過根據一般公認會計原則（GAAP）的淨利。最近幾季若沒有這項碳信用銷售，特斯拉恐怕是陷入虧損而非有盈餘。

報導指出，若有必要，Stellantis未來依舊會考慮與特斯拉在其他地區合作，以達最低法律遵循成本。

飛雅特克萊斯勒在2019年5月宣布與特斯拉達成協議，並表示此舉將使該公司在三年內花18億歐元，向特斯拉買在歐洲與美國碳信用。

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