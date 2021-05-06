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「Z世代」追捧…抖音TikTok下載量 蟬聯全球霸主

記者蔡敏姿／綜合報導

Sensor Tower商店公布4月數據顯示，字節跳動旗下抖音及其海外版TikTok以5900萬下載量，蟬聯全球移動應用（非遊戲）下載榜冠軍，超過臉書的5300萬次，其中，抖音的下載量占12%，TikTok巴西市場下載量占13%。

字節跳動去年四面楚歌，包括美國要求出售旗下TikTok在美資產、中國打壓科技巨頭，以及印度把包含抖音在內的幾十款大陸App列入黑名單。但TikTok在全球市場下載量依舊人氣不減。

金投網報導，數據顯示，臉書以5300萬次下載排名第二，來自印度市場的下載量占26%，其次是美國占7%。

每經網報導，字節跳動成立於2012年，創辦人張一鳴，旗下App產品20多款，包括抖音、TikTok、今日頭條、西瓜視頻等熱門App，涉及影音平台、社群媒體、汽車資訊、手遊、教育等業務。投資者包括全球最大風險投資基金，如老虎環球、KKR、軟銀的願景基金和紅杉資本中國等。

TikTok主要使用者為「Z世代」（1995年到2010年出生的一代人），與電子產品、社群網路一起成長的。尤其是去年爆發疫情以來，青少年們減少戶外活動，紛紛在家拍片，分享生活點滴，還有學線上歌手對嘴唱歌等，廣受青少年族群喜愛。

另外，字節跳動最近的人事布局也顯示字節跳動規劃股票上市的痕跡，字節跳動財務長周受資將兼任TikTok CEO一職。原TikTok臨時負責人Vanessa Pappas將擔任TikTok營運長。這是在2020年8月Kevin Mayer離職後，TikTok正式迎來新任CEO和營運長。

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