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就業數據不佳 股指仍創新高

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IIF公布數據：外資搶進中國大陸A股 上月砸135億美元

記者李仲維／綜合報導

國際金融協會（IIF）公布的數據顯示，4月流入新興市場股票和債券投資組合的外國資金淨額，創今年以來新高，其中投入股市的金額為142億美元，A股就占了95%，約135億美元。

路透報導，國際金融協會公布的最新數據顯示，4月淨流入新興市場股票和債券投資組合的資金為455億美元，是今年1月以來最大月度淨流入，2020年4月淨流入為66億美元。

其中，流入股市的金額為142億美元，當中的95%約135億美元流入大陸股市。不過在債市方面，4月流入大陸債市資金為48億美元，是2020年4月之後最少紀錄，當時的金額為116億美元。

流入非大陸新興市場債市的資金則達264億美元，是去年11月以來最高。

IIF經濟學家Jonathan Fortun在一份報告中表示，債權人轉向海外，以追求經通膨調整後的更高回報。

數據顯示，資金淨流入最多的是亞洲，有152億美元流入該地區債市，56億美元流入股市。流入拉美股市的資金為55億美元，流入債市的資金為78億美元。

在外國直接投資（FDI）方面，經濟合作與發展組織（OECD）發布的數據顯示，去年全球外國直接投資降至15年低點，而大陸是少數幾個保持增長的主要經濟體之一，取代美國成為全球第一大投資目的地。

華爾街日報分析，美國難以遏制新冠病毒的蔓延，經濟產出大幅下滑。而2020年的投資數字，凸顯出大陸正在向長期由美國主導的全球經濟中心地位邁進。疫情期間，大陸鞏固作為世界工廠的地位，並擴大在全球貿易中的市占率。

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