A股董事長薪酬 邁瑞李西廷稱冠
中國4000多家A股上市公司的年度財報全數公布，各家公司的董事長薪酬也隨之曝光，站上人民幣2000萬元（約310萬美元）等級的有三位，其中邁瑞醫療董事長李西廷以年薪人民幣2517.6萬元（約390.6萬美元）位居榜首。
鵬鼎控股董事長沈慶芳，以人民幣2510.4萬元（約389.5萬美元）薪酬排名第二；伊利股份董事長潘剛則以薪酬人民幣2148.6萬元（約333.4萬美元）位列第三。
中國證券報報導，分行業來看，董事長薪酬前十名企業中，醫療、地產類就占了半壁江山。
邁瑞醫療董事長李西廷薪酬高達人民幣2517.6萬元（約390.6萬美元），就是為數不多突破人民幣2000萬元門檻的董事長之一，邁瑞醫療是醫療器械的龍頭企業，去年的營收高達人民幣210.2億元（約32.6億美元），年增27%；淨利潤有人民幣66.5億元（約10.3億美元），公司還準備給全體股東每十股派發現金紅利人民幣25元，高額分紅又能讓他再賺上一筆。
藥明康得董事長李革，則憑藉人民幣1984.9萬元（約308萬美元）排名第四；雲南白藥董事長王明輝以人民幣1255.6萬（約194.8萬美元）位列第八。
上一則
財經簡訊
下一則
FB留言