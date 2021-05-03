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蔚來上月汽車銷量 逆勢倍增

記者林宸誼╱綜合報導

4月造車新勢力銷量出爐，其中第一梯隊的蔚來汽車以交付量7102輛奪冠，年增125%，小鵬和理想交付都在5000輛以上，不過瑞銀中國汽車行業首席分析師鞏旻認為，中國電動汽車市場的競爭將會更加激烈，造車新勢力也在加深分化，市場格局初步形成。

交付量等同於上牌量，是最能反映車輛真實銷售情況的數量；一般銷量的統計來自生產廠，上牌量的統計來自車輛管理所。

中新經緯報導，鞏旻認為，中國電動汽車「內卷」（意指過度競爭及互相內耗）不可避免，可以預見，在智慧電動汽車行業，留給造車新勢力的時間和空間所剩不多。

克服晶片短缺影響，蔚來宣布4月交付量7102輛，年增125%；累計前四月交付量突破10萬輛，達10萬2803輛。

蔚來預估今年第2季交付量為2.1萬輛到2.2萬輛；預計總收入在人民幣81.5億元至人民幣85億元之間。

小鵬汽車宣布4月總交付量5147輛，年增285%；其中P7交付2995輛，G3交付2152輛；截至今年4月底，小鵬汽車累計交付量已達1萬8487輛，是去年同期的五倍。

理想汽車宣布，在4月交付5539輛，年增111.3%，截至今年4月底，累計新車交付量已達到5萬1715輛。理想指出，從第一輛理想ONE車型在2019年12月交付用戶，到第5萬輛交付，理想汽車用時僅17個月，創新造車勢力最快交付紀錄。

汽車 中國 晶片

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