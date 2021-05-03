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國際主權基金 瘋加碼台積電

記者趙于萱╱綜合報導
台積電營運壯大，未來三年預計投入千億美元擴充產能，各國際主權基金看好前景積極加碼。（路透）
台積電營運壯大，未來三年預計投入千億美元擴充產能，各國際主權基金看好前景積極加碼。（路透）

台積電營運壯大，未來三年預計投入千億美元擴充產能，各國際主權基金看好前景積極加碼，包括挪威主權基金最新公布，2020年持有台積電的市值達79億美元，晉升該基金投資持股的第七大；美國資本集團持股市值最高時達282億美元；另外如新加坡政府基金、日本退休基金等去年均積極加碼，顯示全球外資都瘋買台積電。

挪威主權基金指出，去年疫情雖導致市場動盪，該基金也不免大幅波動，但科技股一枝獨秀，基本面強勁的尤其突出。該基金同時布局台積電的公司債，合計股債投資總額為81億美元。

外資分析師表示，台積電近年營運急速壯大，不僅反映在股價市值高漲，又有穩定配息，正迎合有報酬目標又有收益需求的主權、退休及大型基金。統計到2020年為止，台積電五年報酬率高達300%；新加坡政府基金持有時間達到12年，報酬率更突破1200%。

上市櫃公司宣布股利政策後，接著進入股東會高峰，各公司大股東名單也將出爐。其中，挪威主權基金等率先揭露的報告中，提及在去年台積電大漲，外資加碼熱度也達到空前。去年挪威主權基金持有台積電的市值大增33億美元，達到79億美元，增幅超過七成，晉升該基金投資持股的第七大。

2019年時，台積電在挪威主權基金的持股中排名12，還不及羅氏藥廠、阿里巴巴等，但去年排名已經超越這些公司，僅次於蘋果、微軟、亞馬遜等。法人統計，挪威主權基金目前布局台股約200億美元，台積電所占比重就將近四成，投資比例達到新高。

新加坡政府基金加碼台積電的幅度，更是主權基金指標，截止今年1月，該基金持股台積電的市值突破160億美元，較2019年同期的47億美元成長2.4倍。對比該基金布局台股的部位約225億美元，台積電比重達71%，也是新高。日本退休基金則微幅增持台積電，持股市值提升到40億美元，2019年初為15億美元。

另全球管理超過2.3兆美元的美國資本集團，去年亦加大對台積電的布局，持股市值達到282億美元，較2019年初的106億美元成長逾倍。美國資本集團同時是台積電最大的主動型外資股東，布局台股有高達315億美元的部位，其中近九成都配置台積電。

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