拚2060碳中和 中國掀綠色工業革命

中國國家能源局局長章建華表示，中國可再生能源開發利用規模穩居世界第一，為能源綠色低碳轉型提供強大支撐。圖為福建平潭的風力發電機組。（中新社資料照片）

中國 國家主席習近平去年在第75屆聯合國大會宣布，中國二氧化碳排放力爭於2030年達到峰值，2060年實現碳中和。這一承諾，一度被解讀為北京想借機取代美國 ，成為全球抗暖化的先鋒。然而，儘管有政治考量，對北京來說，要實現這一目標並不容易，無疑要進行一場綠色工業革命，挑戰巨大。

目前中國是世界上最大的二氧化碳排放國，排放量占全球約28%，這個數字約等同歐盟、美國和印度三大排放國的總和。

中國的經濟體量為世界第二，但與世界水平相比，人均收入低五分之一；城市化達60%，尚有6.5億的農村居民處低發展水平；煤炭仍占能源結構的85%，是近已開發國家的三倍，因此2060年實現碳中和絕非易路。

繼去年提出對碳中和目標承諾後，日前的中德法視訊峰會與美國總統拜登主持的全球氣候峰會上，習近平再次重申承諾。外界分析這是北京展現「氣候外交」的大國之姿，與美方在氣候領域上爭奪領導權。

為了達到習的減碳 承諾，今年通過的「十四五」規畫提出明確數字，即單位國內生產總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低13.5%與18%，主要汙染物排放總量持續減少，森林覆蓋率提高到百分之廿四點一。另要發展非化石能源，非化石能源占能源消費總量比重將提高到20%右，提升風電、太陽能發電的規模。

而中國的全國碳交易市場擬於今年落地，這將是減碳之路的重頭戲。目前，中國碳交易市場覆蓋範圍明確八個高耗能行業，「十四五」期間將逐步納入包括石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力和民航。

中國金融學綠色金融專業委員主任馬駿在今年的博鰲亞洲論壇強調，建立碳市場的主要功能在於為企業提供一個配額交易機制。比如，一家企業努力減碳，可將配額賣給減排不努力的企業，而減排不努力的企業需購買配額，這將形成獎懲機制。

在中國官方強力宣導推動下，綠色低碳已成中國能源政策和產業發展的熱門話題，成為影響大陸經濟、工業、生活發展的重大動因。除了建立碳交易市場，中國各部委和地方也陸續就碳達峰、碳中和目標，制定政策和行動方案，諸如能源、工業、交通、建築等重點領域以及鋼鐵、建材、有色、化工、石化、電力、煤炭等重點行業等。

此外，為實現「碳達峰」、「碳中和」的目標，中國在節能減排政策力度更大，例如大陸工信部今年要求壓降鋼鐵產量，多地嚴禁新增高耗能產能，一場綠色工業革命正在中國遍地開花。