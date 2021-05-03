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防假人才真炒房 中國收緊政策 廣州繳稅1年才能買房

記者林宸誼／綜合報導
中國各地方政府防範「假人才真炒房」漏洞。圖為中國民眾選購房屋。（中新社）
中國各地方政府防範「假人才真炒房」漏洞。圖為中國民眾選購房屋。（中新社）

中國熱點城市人才落戶政策意外吸引炒房客到來，各地方政府積極防範「假人才真炒房」漏洞，江蘇南京、浙江杭州及廣東廣州等地陸續收緊人才購房政策，例如廣州要求工作繳稅滿一年才能購房，杭州要求滿五年才能買第二間房。

澎湃新聞報導，58安居客房產研究院分院院長張波指出，從2020年以來各地和房產相關的政策來看，無論是金融側還是土地側，大多是處於不斷收緊的態勢，而人才落戶則是在不少熱點一二線城市政策寬鬆，包括深圳、廣州、杭州、寧波、南京等城市，正是由於人才政策吸引到大量的落戶人群，推動了需求增長以及市場熱度的提升。

張波認為，目前各地人才購房政策收緊主導方向是，對於首套自住型人才購房需求依然給予優先保障，而二套以上的投資性需求則被明顯收緊，這也是落實「房住不炒」，回歸房產居住屬性的一項舉動。

以一線城市廣州為例，廣州於4月21日發布「關於完善我市房地產市場平穩健康發展政策的通知」，提到享受市轄區人才政策的家庭和單身人士，購買商品住房時，須提供購房之日前12個月在人才認定所在區連續繳納個人所得稅或社會保險的繳納證明，不得補繳。

杭州近年來吸引人才的政策力度大，加上城市籌備亞運會又大量投資基建改善城市公共配套，讓杭州樓市持續火熱，因此於4月13日收緊高層次人才購房限購條件，經認定的杭州市高層次人才家庭落戶杭州須滿五年才可購買第二套房。

同策研究院高級分析師陳霄霄認為，高層次人才限購二套房政策目的就是為了杜絕人才「帶頭炒房」，減少市場熱點、穩定市場預期。

江蘇南京於4月19日發布「關於明確浦口、六合、溧水、高淳區新落戶人群購買商品住房限購政策的通知」，全面放寬這四個區城鎮地區落戶限制，對居住證、繳納城鎮職工社會保險六個月以上人員，即可辦理落戶。

但自最近一次落戶之日起，兩年內僅可在這四個區範圍內，購買商品住房和二手住房。

同策研究院監測報告指出，自2018年起，各地開啟搶人才大戰，發展前景好、就業機會多的東部一線、二線城市成為人才的主要聚集地，在某種程度上，人才可以和較高收入掛鉤，並給當地房地產市場帶來實際的購買力支撐。

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