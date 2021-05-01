中國經濟擴張減緩 PMI降至51.1

中國 國家統計局和物流採購聯合會4月30日公布，宏觀經濟先行指標4月官方製造業採購經理人指數 （PMI）降至51.1，擴張力道減弱；反映在國際大宗商品價格快速攀升下，企業面臨成本增加問題有待解決。

同日公布的4月財新中國製造業PMI指數較3月回升1.3個百分點至51.9，創今年以來新高，意味中國製造業恢復在第2季開局有所加速。

此一走勢與國家統計局發布的製造業PMI並不一致。官方發布的4月製造業PMI為51.1，較3月下降0.8個百分點。

「4月官方PMI指數下降，但仍保持在榮枯線以上，表明經濟繼續保持平穩恢復態勢。」中國物流資訊中心特約分析師張立群說，4月工作日較3月明顯減少，是各分項指數普遍下降的重要原因。

財新的數據顯示，市場景氣度改善，推動製造業供給和需求同步擴張，生產指數和新訂單指數雙雙為四個月以來的高點。雖然部分國家新冠疫情 有所反彈，但外需保持強勁勢頭，新出口訂單指數連續第二個月位於擴張區間，並增幅擴大。

值得注意的是，價格指數繼續上揚，通脹壓力進一步加大。4月購進價格指數繼續在擴張區間上升，刷新2017年12月以來最高值。原材料市場價格繼續推動製造業企業成本上升，鋼鐵等工業金屬和化工原料價格持續飆升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月製造業供需顯著擴張，海外需求也較為穩健，就業市場有所改善。目前製造業景氣度依然維持較高水準，後疫情時代經濟修復動能猶在。