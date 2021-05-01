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阿里穩軍心 傳基層大加薪 高層主管今年將凍薪

記者蔡敏姿／綜合報導
阿里巴巴傳出今年基層將大幅加薪。（路透）
阿里巴巴傳出今年基層將大幅加薪。（路透）

中國大陸電商巨擘阿里巴巴傳出今年凍結高層主管加薪計畫，但對初級職員的薪酬有較大幅度加薪；據悉，公司希望能在近期監管環境多變的局勢中，透過加薪留住更多員工。

路透引述消息人士表示，阿里巴巴往常會在每年4月決定是否為員工加薪，今年數以百計的阿里巴巴的高層行政人員都將凍結薪資，除非過去的表現異常亮眼，否則都沒有加薪空間。

此舉與阿里巴巴以往的做法不同，多年來高層主管平均每年能獲得5%到10%幅度的加薪，還能獲得股票激勵。近期大陸監管部門對阿里巴巴持續打壓，氣勢低迷，為了安撫員工，先對第一線的基層員工調整加薪。

對此，阿里巴巴回應，人才是阿里巴巴最重要的資產，公司具有健全且具競爭力的薪酬架構，首要關注的是培養下一代人才。不過，公司並沒有正面回應高層凍薪一事。截至去年底，阿里巴巴的員工總數達25.2萬人。

至於阿里巴巴在台灣的員工薪資是否跟著調整，阿里巴巴台灣分公司至截稿前暫無回應。

2008年阿里巴巴B2B在台灣成立分公司，協助台灣中小企業透過跨境電商出口到全世界，在台北、台中、高雄陸續設立辦公室。2019年雙11前阿里巴巴成立電商平台「淘寶台灣」，因中資身分爭議，在去年10月結束營運。目前阿里巴巴台灣員工約百人左右。

阿里此次薪資調整可能與員工發文引起熱議有關。上月有阿里巴巴員工發文抱怨公司的「996」、「361」制度。還稱，「不建議大家來阿里，去年是阿里的多事之秋，拼多多的日活用戶超過淘寶，螞蟻上市失敗，本地生活餓了麼+口碑被美團按在地上摩擦，投資蘇寧易購幾百億虧一半。」

新浪財經報導，所謂「996」，即員工早上9時上班，晚上9時下班，每周工作六天。「361」是阿里巴巴強制實施的考核制度，每年績效評分時，30%的人拿走一半以上的獎金，並有升職加薪的機會；60%的人拿走剩下的那一半獎金；最後剩下的10%不僅沒獎金、不准調職加薪，甚至可能被公司辭退。

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