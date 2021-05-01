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台灣首季經濟成長率8.16% 創10年來單季新高

記者江睿智／綜合報導

台灣疫後内外需强勁，主計總處30日發布今年第一季經濟成長率概估值為8.16%，表現超出預期，較2月預測數的6.2%增加1.96個百分點，創2010年第四季、逾十年來單季新高。

隨著第一季大幅上修後，主計總處綜合統計處專門委員吳佩璇表示，若其他三季經濟預測值未變動，今年全年經濟成長率將由二月預測4.64%上修到5.1%。主計總處將在5月28日根據新冠肺炎疫情最新發展，更新經濟成長率預測值。

台灣第一季經濟成長率達8.16%，和其他已發布的國家相較，美國成長率為0.4%、中國大陸18.3%、南韓為1.8%、新加坡為0.2%。

吳佩璇強調，第一季經濟成長率破8%，主要是台灣產能擴增及積極投資態勢延續、商品出口及投資表現，遠優於預期。民間消費則如原預期結束去年連續四季負成長，轉呈正成長2.08%，其中由於第一季留在國內消費人口增加，加上景氣回升與股市創高，使得高價產品買氣熱絡，宅經濟熱度也持續，推升零售、餐飲營業額，概估國人在國內消費成4.55%。

今年第一季經濟成長率破8%，除出口表現強勁外，民間投資較預期表現強勁。第一季資本成長率由2月預測負成長，大躍進轉為正成長8.29%，顯示民間投資亦為推升經濟成長率動能之一。

主計總處專門委員吳佩璇表示，去年第一季是半導體裝機高峰，在高基期下，原預期今年第一季民間投資很難超越去年同期，沒想到，第一季民間投資表現超乎預期，而且不只是半導體，從高科技記憶體、封測、電源器等到傳產石化業等都有投資。

吳佩璇指出，目前台灣內外需都有優於預期表現，不過是否「內外皆熱」，仍須等到5月最新數據更新再來定調。

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