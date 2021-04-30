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vivo智慧手機 中國市場Q1賣贏華為

記者李仲維／綜合報導

市調機構Canalys發布最新報告指出，今年第1季中國智慧手機市場銷量達9240萬支，年增27%，四年來首次出現正增長，而vivo取代華為，拿下市占率冠軍。

網易科技報導，報告顯示，今年第1季中國智慧手機市場重回2019年第1季水準，銷量為9240萬支，年增27%。

對於手機銷量增長的原因，報告指主要是因為5G在中國快遞普及增長的5G使用者數量，推動設備更新換代。截至第1季末，中國5G用戶數量已超過3.5億。Canalys預測，今年5G智慧手機將成為大多數大陸消費者更換設備的選擇。

值得注意的是，手機龍頭業者的排名也發生變化。受美國制裁影響，華為丟掉市場第一的寶座。vivo以2160萬支的銷量拿下第一，年增達79%，市場占比23%；OPPO緊追其後，以2,060萬支的銷量排名第二，年增65%，市場占比22%。

華為則由於禁令原因，銷量比去年同期下降50%，市場占比16%，銷量為1,490萬支。

小米年增75%，銷量為1350萬支，市場占比15%，排名第四；蘋果則年增49%，銷量1200萬支，市占率13%位居第五。

報告指出，vivo和OPPO第1季表現出色，得益於價格適中的5G產品強勁表現。對於華為在中國的競爭對手來說，價格實惠的5G市場更容易搶占。

不過在高端手機（500美元以上）市場方面，華為第1季仍在安卓廠商中占據穩固地位。

Canalys分析師認為，中國智慧手機市場在今年開年取得較好的趨勢，隨著5G的繼續滲透，勢頭將會更猛。

手機 5G 中國

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