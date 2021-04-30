蔚來砸77億美元建電動車基地 年產值上看777億美元

蔚來發展再傳利好消息，合肥新橋電動車產業基地開工。圖為蔚來車款下線儀式。（取材自蔚來汽車官網）

蔚來汽車 將與合肥市政府合作打造智慧電動汽車產業園，該產業園毗鄰合肥新橋機場，占地1萬6950畝，計畫投資 人民幣500億元（約77.7億美元），目標總年產值人民幣5000億元（約777億美元），包括整車產能100萬輛及電池產能100GWh。

蔚來汽車與合肥市政府共同規畫的新橋智慧電動汽車產業園29日動工，蔚來汽車董事長李斌表示，就行業集聚帶來的零部件物流運輸費用降低，一輛車就能省下人民幣3000元（約466.5美元）。

21世紀經濟報導，李斌指出，對於做企業的人來說，最關心的是成本和人才，蔚來整車物流平均里程只有901公里，蔚來的整車物流費用比賓士、BMW及奧迪等企業便宜很多，這得益於合肥承東啟西、連南接北、通江達海的區位優勢。

半個小時的發布會，李斌多次提到感謝合肥時說：「我們和19個地方進行過討論，合肥其實是最後一家，合肥不僅給了蔚來資金，更多給了信心。」

2019年蔚來遭遇極限壓力測試，彼時飽受資金困擾、股價暴跌，2020年4月底，合肥市政府對蔚來汽車投資人民幣70億元（約10.8億美元），當時李斌就坦言，合肥市政府的幫助和支持，讓蔚來可以從「重症監護室」轉到了「普通病房」。

每日經濟新聞報導，新橋智慧電動汽車產業園區，包括智慧製造區、研發生活區及生態文化區共三個區域，共容納超過1萬名研發人員，超過4萬名技術工人。

此外，該產業園定位智慧電動汽車產業集群，不僅涉及整車、核心零部件、自動駕駛等方面的研發，還會有晶片 、半導體、電機、電池等相關的配套企業入駐，江淮蔚來今後的新工廠也會落戶於此。

營運新橋智慧電動汽車產業園，營運主體是江來先進製造技術公司，成立於2021年3月31日，由江淮汽車與蔚來控股在合肥市合資設立，註冊資本擬定人民幣5億元（約7700萬美元），江淮汽車擬認繳51%，蔚來擬認繳49%。