百度跑第一 無人計程車上路

百度Robotaxi共享無人計程車5月2日起在北京首鋼園等區域營運。（取材自新京報）

百度 29日宣布，Apollo無人駕駛車正式開啟常態化商業運營，從5月2日起，民眾透過百度Apollo GO App約車，即可在北京 首鋼園等區域，體驗Robotaxi共享無人車出行服務，百度Robotaxi將是世界上第一個完全無人駕駛的計程車。

百度表示，公眾透過Apollo Go應用程序約車，百度無人駕駛共享車Robotaxi專門設置了步行VR導航、遙控車輛鳴笛確認等功能，方便乘客尋找車輛。

上車前，乘客需要掃瞄車身二維碼以確認身份，並進行健康碼掃碼登記，才能解鎖車門上車。

上車後，乘客點擊「開始行程」，Robotaxi系統會檢查並確認安全帶是否繫好、車門是否關好，隨後系統自動開啟行程。行程中完全無需人工駕駛，偶發狀況時，5G 雲代駕將及時介入解決。

北京青年報報導，北京首鋼園區是2022年冬奧會組委會的所在地，按照計畫在北京冬奧會期間，首鋼園內自動駕駛車輛將增逾100輛。

首鋼園區從今年4月開始成為自動駕駛的示範區，百度也開啟無人駕駛商業化全新階段。

百度集團資深副總裁、智能駕駛事業群總經理李震宇指出，完全無人駕駛的三要素：前裝量產車、AI老司機、5G雲代駕是百度Apollo已經具備的產品功能，也是全球自動駕駛技術的最高標準和技術門檻。

Apollo GO也是全球首個擁有多車型的自動駕駛出行服務平台，在長沙、滄州、北京三地已為21萬人次提供出行服務。

據了解，百度Apollo GO從2019年開啟Robotaxi無人化研發，在北京、長沙、滄州、美國加州四個城市的開放道路以及其他多個城市的半開放路段同步開展測試。目前測試車隊已達500輛，自動駕駛路測里程已經超過1,000萬公里。

此次，百度在北京啟動完全無人駕駛的規模化運營，百度也成為大陸首個開放運營無人駕駛共享車的公司，邁向無人駕駛商業化的新里程。