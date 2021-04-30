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鴻海旗下工業富聯 首季淨利增加70%

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海旗下工業富聯（FII）29日發布2021年第1季財報，營收利潤均大幅成長。其中營業收入人民幣983.7億元（約152.9億美元），年增22.8%；歸屬上市公司股東淨利潤人民幣31.8億元（約4.9億美元），年增70.7%。

工業富聯延續2020年第4季的增長態勢，經營活動現金流較去年同期，大幅攀升至72.8億元，負債比率進一步下降，具備較強的抗風險能力。工業富聯表示，得益於柔性生產、自主研發，精益管理和全球化布局，整體經營情況持續看好，尤以通信及移動網路設備、雲計算、工業互聯網三大業務，在營收及利潤的同期比較上，均有較好表現。

工業富聯的雲計算營收結構持續優化，雲服務商客戶、ODM業務占比不斷提升，促使利潤水準提升。2020年，工業富聯雲計算業務營收1,753億元，年增7.6%，占公司整體營收的40.7%，毛利率持續提升，整體收入占比從2019年的20%提升到超過30%。

工業富聯表示，未來將進一步向核心元件、精密模組垂直整合模式邁進，掌握核心技術與核心裝備，形成自主可控的完整產業鏈，推動毛利潤提升。

在智慧終端方面，除了眾所周知的手機、穿戴等裝置之外，工業富聯還布局智慧家居領域，長年產品研發、技術創新有望迎來收穫期。2020年整體智慧家居設備出貨量達1.3億台。

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