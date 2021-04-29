華為Q1大賺168億人民幣「去年活下來了 今年會更好」

華為第一季財報顯示，首季淨利潤人民幣168.5億元，年增26.7%，且淨利潤率11.1%，創近三年來最高。（中新社）

華為 第一季財報顯示，首季營收 人民幣1500億元（約231億美元），年減17%，淨利潤 人民幣168.5億元（約25.8億美元），年增26.7%，且淨利潤率11.1%，創近三年來最高，增長3.8個百分點。

一財網報導，上海清算所28日率先披露華為首季財報，華為營收下滑，淨利潤卻逆轉躍升，華為輪值董事長胡厚崑表示，華為或許將長期處於美國實體清單中，但去年活下來了，今年會活得更好，華為今年改善經營質量下，全年經營業績將可達預期。

華為首季財報顯示，華為確實很賺錢。第一財經梳理發現，華為雖然營收減少，但毛利率增加9%，達到46%，帶動淨利潤增加。會計師指出，淨利增長的關鍵在於華為放棄低毛利的業務，集中火力使得利潤保持上升態勢。

華為內部人士表示，利潤增加一方面是華為加強成本管控，因此營銷費用比去年同期減少人民幣273萬元。另一方面則是手機低毛利業務的減少和5G專利費用的增加所致。

由於手機業務因晶片受制而無法正常出貨，華為去年陸續將主攻中低端市場的榮耀品牌出售，並減少華為品牌的中低端產品出貨量，將重心放在M系列和P系列的高端旗艦機上，保高端而砍掉中低端進行自救。

此外，加強收取5G專利費用也是華為淨利潤增長的原因之一，今年3月16日，華為發布《創新和知識產權白皮書2020》，並公布華為5G專利費率標準，其中對單支手機專利許可費上限為2.5美元。華為預計2019至2021三年的智慧財產權收入在12到13億美元之間。

對於2021年華為的整體目標，華為副董事長徐直軍表示，華為或許將長期處於「實體清單」制裁陰影中，但華為不能在幻想下制定戰略，如果是這樣的話，華為就「死」了，必須設法重建全球信任、恢復全球半導體產業鏈合作。

徐直軍表示，2021年華為依然面對挑戰，包括美國對華為的制裁、疫情的反覆、地緣政治帶來的不確定性，華為一直在優化產業組合，同時加大對研發的投入，華為力爭軟體技術能力以五年為周期進行提升，以減少晶片空缺的影響。

徐直軍坦言目前汽車業務是華為業務中最重要的目標，今年在汽車零組件的研發投入超過10億美元。