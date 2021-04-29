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打造HI產品…華為要賣智能電動車 下一個成長引擎

記者戴瑞芬／綜合報導

華為看準下一個成長領域將是智能汽車，堅稱「不造車」的華為就在上海車展上宣布，華為體驗店和華為商城全面開通賣車業務。

華為副董事長徐直軍強調，發展汽車業務是目前華為業務中最重要的目標，未來只要能看到HI（Huawei inside縮寫）這個logo，就代表是用了華為自動駕駛解決方案的車。

華為日前與北汽新能源合作推出號稱是「華為第一車」首款搭載華為激光雷達方案的智能電動車後，除北汽外，華為還與廣汽、長安達成合作，相關車企的子品牌車都將標有「Huawei inside」logo，走向市場。

跟小米、OPPO、360集團等科技巨頭前仆後繼入局新能源造車不同，華為並非以整車製造商的身分投入，徐直軍表示，而是將HI產品升級為一套模式，助力傳統車企在轉型新能源的同時實現智能化，華為和全球汽車製造大廠接觸，發現產業界更需要的，不是華為這個品牌，而是華為的ICT軟體功能，幫助他們造出未來的車。

徐直軍說，汽車界未來的趨勢是打造智能汽車，最大的特點就是可以實現「雲-管-端」架構，即讓汽車能連網、能連手機、能自動駕駛。

而華為就是強勢的全產品供應商，同時具備了晶片、操作系統、感知硬件、決策融合算法的能力，跳過硬件集成直接和整車企業合作。

徐直軍透露，除了底盤、四個輪子、外殼和座椅，剩下的都是華為所擁有的技術。

他指出，華為不僅可以幫助軟體上弱勢的車企往高端智能化轉型，還能與軟件實力較強的車企強強聯合，藉此機會在車企智能化產業鏈上掌握極大的主動權。

華為 汽車 電動車

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