繼小米後…中國手機生產商OPPO多路布局 跨入造車行列

中國手機 生產商紛紛投入造車行列，繼小米之後，OPPO也在籌備造車事項，OPPO執行長陳明永已在造車產業鏈資源及人才方面進行多次調查研究，並與寧德時代、中汽協等會面。

網易科技報導，OPPO官方回應表示，公司在車機互聯方面一直有布局，包括把閃充生態擴展到汽車 領域。

36氪報導，就在近兩周，陳明永會見了寧德時代乘用車事業部總裁朱威，雙方暢聊數小時，此外陳明永也帶隊拜訪了中汽協等機構。

而在執行層面，OPPO軟體工程副總裁吳恒剛，將擔任面試自動駕駛、演算法方面職位的最高級別高管；而去年挖角小鵬汽車人才加入OPPO的首席科學家郭彥東也參與自動駕駛團隊。

太平洋汽車網報導，消息顯示，OPPO已確定將汽車事業部定在成都，以展開汽車相關工作。

陳明永先前就曾表示，即使造車，也會專注於OPPO能做好的領域，目前不會造車，如果汽車廠商造不好車了，OPPO有這個實力的話，未來會做嘗試。

OPPO已申請多項與車輛相關的專利，包括「車聯網通信設備機及其方法」、「防撞提醒的方法、裝置、車載設備及存儲介質」、「車輛防跟蹤」等。

除了造車，OPPO在汽車領域，也透過資本和產業合作，做了多路布局，去年底在高通引薦下，OPPO已經盡責調查了上海的自動駕駛技術公司縱目科技，投資 意向明確，「目前已經進入SPA（增資協議）階段。」縱目科技正籌備赴港上市。

此外，OPPO也參與了上汽集團零部件公司零束的SOA（服務導向）架構項目，希望輸出照相機防抖技術，用於座艙中的拍照和人臉辨識，同時OPPO也在和理想汽車就手機藍牙鑰匙探討合作。