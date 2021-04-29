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聯發科營收大成長 今年增幅40%起跳

記者鐘惠玲、謝佳雯／台北報導

台灣聯發科28日舉行法說會，公布首季每股大賺新台幣16.21元(約0.58美元)，遠優於市場預期，並預期本季營收至少季增一成，再寫新猷。執行長蔡力行透露，現在看到的成長動能比三個月前更強，今年營收年增幅至少40%起跳，並上調全年毛利率目標為44%至46%。

聯發科去年營收首度突破百億美元大關，先前公司僅透露「今年會有強勁的成長」，市場原本預期年增幅約二至三成，蔡力行昨天喊出「今年營收年增幅至少四成」目標，亦即聯發科今年營收達140億美元以上，再創新高，以年度毛利率低標44%推算，將是七年來最佳。

聯發科首季業績首度突破單季千億新台幣水準，第二季預期將更上層樓，單季營收估計將落在新台幣1188億至1275億元(約42億至45.6億美元)，等於將季增10%至18%，年增76%至89%，毛利率估計為45％加減1.5個百分點。

值得注意的是，過往聯發科是分三大產品線，但接下來會將電源管理IC業務獨立為第四大項目來計算，其他三項中，首先是行動平台，再者是物聯網、運算與特殊應用IC，另外還有智慧家庭。聯發科強調，藉由更新營收類別，希望能更清楚說明該公司多元產品組合在個別市場的成長策略。

聯發科預期，第二季四大產品類別的營收都將持續成長，其中主要來自於5G智慧手機的成長動能。

展望今年，蔡力行指出，基於健康的終端市場需求及主要客戶導入狀況，該公司比三個月前，看到更強勁的成長動能。雖然整體產業仍受到供貨限制的影響，但預估聯發科的產能規畫，可支持公司達到40%以上的營收成長目標，同時評估今年毛利率可達44％至46％，比公司先前預期的43%至44%更好。

蔡力行提到，相信聯發科具高度競爭力的IP組合及技術投資，不僅能抓住產業趨勢， 也能繳出優於產業的表現。

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