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一箭九星 中國「共享火箭」首發 賦予商業發射新模式

記者賴錦宏／綜合報導
中國27日在太原衛星發射中心用長征六號運載火箭，完成首次商用「共享」發射任務。 (中新社)
中國27日在太原衛星發射中心用長征六號運載火箭，完成首次商用「共享」發射任務。 (中新社)

中國長征六號遙五火箭27日上午在山西太原衛星發射中心點火升空，以「一箭九星」的方式將齊魯一號、齊魯四號、佛山一號等三顆主星和六顆搭載衛星成功送入預定軌道，發射任務取得成功。

據澎湃新聞報導，上述九顆衛星分別由七間單位研製。例如齊魯一號衛星和齊魯四號衛星都是山東產業技術研究院所有的兩顆遙感衛星，前者是上海微小衛星工程中心研製的合成孔徑雷達衛星，後者則是耕宇牧星（北京）空間科技有限公司研製的光學遙感衛星。兩顆衛星致力於服務以山東省為主的遙感行業用戶，支持山東省衛星信息技術產業創新創業發展。

此外，本次是中國航天科技集團有限公司所屬中國長城工業集團有限公司，首創並主導的「共享火箭」模式成功首飛。報導稱，長城公司自2019年初開始推動落實「共享火箭」發射方案，及至2020年3月，共收集到來自20間商業衛星公司共計58顆衛星的發射需求。最終「共享火箭」共有9顆衛星，占需求量的28%，單次解決市場當期四分之一左右的發射需求。

長城工業公司負責人則表示，「共享火箭」發射賦予商業發射新模式，為後續商業衛星公司尋求發射提供新理念，在合適的搭載機會日益稀缺的情況下，預計將成為受市場歡迎的商業發射模式，並能在不斷趨於成熟的過程中提供越來越具有性價比的小衛星發射服務。

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