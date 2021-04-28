螞蟻基金交出「逆天」成績單 去年獲利增1.5倍

儘管螞蟻集團 去年第四季的上市之路受阻，但旗下螞蟻基金去年營收 人民幣60.1億元（約9.32美元）創歷史新高，淨利人民幣9874.8萬元，年增逾1.5倍，被媒體譽為交出一份「逆天」的成績單。

中國基金報報導，去年是公募基金的歷史大年，全年新發基金接近人民幣3.2兆元，創基金發行總量新紀錄，在基金銷售上，具有舉足輕重地位的第三方基金銷售大咖，交出有史以來最亮眼的成績單。

螞蟻基金是螞蟻金服旗下的基金銷售公司。同為股東的恒生電子披露2020年財報，其持股24.1%的螞蟻基金2020年營收數據也浮上檯面。

年報顯示，螞蟻基金2020年營收達到人民幣60.1億元，年增2.19倍，淨利潤達人民幣9874.8萬元，年增156.6%。

儘管螞蟻集團自去年以來處於多事之秋，但旗下螞蟻基金非常爭氣，交出一份「逆天」的成績單，營收再創成立以來新高。

去年9月，螞蟻基金代銷的五檔創新未來基金，不到十個工作日內全部售罄，合計募集金額達人民幣600億元，成為市場關注的焦點。Wind數據顯示，螞蟻基金目前代銷的基金公司家數為136家，代銷基金5476檔。

螞蟻基金2016、2017年的淨利皆衰退，但2018年淨利大增300%，2019年增幅放緩至73%，2020年再度大幅增長1.5倍。

螞蟻集團發布公告稱，旗下支付寶 上線業界首個消費者權益保護頻道，方便使用者便捷查看、管理或關閉隱私設置、消息通知、自動扣款等功能或服務。支付寶基金頁面也將新發基金作為重點欄目，設有新發列表、新發預告及募集結束等子欄目。

除此之外，螞蟻集團旗下的公募基金公司天弘基金2020年財報顯示，營收年增加了15.7%，淨利年成長19.4%。

天弘基金之前幾年一直是公募基金當中最賺錢的基金公司，2020年公募基金淨利第一的寶座易主，由易方達取代天弘基金，天弘基金暫居全行業第二名。