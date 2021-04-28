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中國首季工業企業利潤倍增 同期新高

記者戴瑞芬／綜合報導

中國國家統計局27日發布今年首季工業企業利潤年增1.37倍，創歷年同期新高，不過，中國國家統計局示警，原材料價格明顯上漲不斷加大企業成本壓力。

工業企業利潤是判斷企業經濟效益和景氣的重要指標，據統需求回暖計，中國1-3月全國規模以上工業企業利潤總額人民幣1兆8253億元，年增137.3%，也比2019年同期增長50.2%。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，主要是大宗商品價格上漲、國內外需求回暖和低基數等多重因素推動下，延續了去年下半年以來較快增長態勢。

第一季規模以上工業增加值年增24.5%，營業收入增長38.7%，生產銷售均實現高速增長，有力推動企業利潤擴張，是企業盈利增加的主要原因。

其中，超九成行業利潤增長， 在41個工業大類行業中，有39個行業利潤增速均達到兩位數以上；近四成行業利潤翻倍，有16個行業增速超過100%，占39.0%。

不過，朱虹特別強調，全球疫情走勢和國際環境還存在較大不確定性，行業間恢復仍不均衡，特別是原材料價格明顯上漲不斷加大企業成本壓力，工業企業效益恢復基礎仍需進一步鞏固。

界面新聞報導，原材料漲價，帶動上游和中游原材料行業的利潤率提升。隨著全球大宗商品價格持續上漲、國際市場需求端恢復快於供給端，生產者物價指數（PPI）與消費者物價指數（CPI）的剪刀差持續拉大，原材料製造業成為拉動工業利潤增長的最強行業板塊。

值得注意的是，3月單月的規模以上工業企業實現利潤總額年增增幅出現了邊際減弱，但總體利潤增速仍保持在較高水平，呈「量減、價升、成本壓力小幅上揚」的態勢。

廣發證券首席經濟學家郭磊指出，3月工業企業利潤出現「量減價增」背離的現象，主要來自供給端的影響。

由於工業原材料價格上行較快，導致中下游工業成本承壓。但供給端受到影響的同時，需求端的增長引擎卻沒有發生改變。

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