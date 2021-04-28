陸金所第一季淨利49.6億人民幣 年增18.7%

陸金所控股27日公布第一季財報，營收 人民幣152.5億元（約23.6億美元），年增16.9%；淨利潤人民幣49.6億元，年增18.7%，陸金所控股聯席CEO計葵生表示，業績增長超出預期，得益於零售信貸業務的反彈，業務穩健增長、收入結構持續優化，向風險分擔模式的轉型進展良好，以及財富管理業務客戶資產與費率的穩定。

為了化解潛在金融風險危機，中國監管機構要求所有營業的P2P網貸機構全部停業，因此陸金所控股在第一季完成了網貸歷史產品的清理工作，實現平穩過渡，截至今年3月底，歷史存量產品僅占客戶總資產0.9%，而現有產品對應的客戶資產規模實現大幅躍升，年增48%，達人民幣4171億元。

界面新聞報導，計葵生表示，今年陸金所控股正在四個方向進行業務優化，首先，繼續加深對大數據和人工智慧能力的合規應用；其次，開發即時規畫工具，以更好地支持零售信貸業務獨特的O2O銷售模式。

第三，整合兩大主營業務零售信貸和財富管理的基礎架構與服務，以實現更大的業務協同效應；最後，陸金所控股正在透過雲解決方案，將技術和經過驗證的線上運營模型輸出給香港以及東南亞 的銀行合作夥伴，以擴大公司的業務範圍。

此外，陸金所還在第一季增加小微企業借款，第一季末占比高達75.7%，較2020年同期增長近10個百分點。

在財富管理業務方面，截至第一季，陸金所控股財富管理業務客戶資產規模年增18.7%，達到人民幣4211億元，財富管理平台註冊用戶增至4650萬人，活躍投資 者數量由去年第一季1,260萬人增長至1,480萬人，年增17.5%。