陸金所第一季淨利49.6億人民幣 年增18.7%
陸金所控股27日公布第一季財報，營收人民幣152.5億元（約23.6億美元），年增16.9%；淨利潤人民幣49.6億元，年增18.7%，陸金所控股聯席CEO計葵生表示，業績增長超出預期，得益於零售信貸業務的反彈，業務穩健增長、收入結構持續優化，向風險分擔模式的轉型進展良好，以及財富管理業務客戶資產與費率的穩定。
為了化解潛在金融風險危機，中國監管機構要求所有營業的P2P網貸機構全部停業，因此陸金所控股在第一季完成了網貸歷史產品的清理工作，實現平穩過渡，截至今年3月底，歷史存量產品僅占客戶總資產0.9%，而現有產品對應的客戶資產規模實現大幅躍升，年增48%，達人民幣4171億元。
界面新聞報導，計葵生表示，今年陸金所控股正在四個方向進行業務優化，首先，繼續加深對大數據和人工智慧能力的合規應用；其次，開發即時規畫工具，以更好地支持零售信貸業務獨特的O2O銷售模式。
第三，整合兩大主營業務零售信貸和財富管理的基礎架構與服務，以實現更大的業務協同效應；最後，陸金所控股正在透過雲解決方案，將技術和經過驗證的線上運營模型輸出給香港以及東南亞的銀行合作夥伴，以擴大公司的業務範圍。
此外，陸金所還在第一季增加小微企業借款，第一季末占比高達75.7%，較2020年同期增長近10個百分點。
在財富管理業務方面，截至第一季，陸金所控股財富管理業務客戶資產規模年增18.7%，達到人民幣4211億元，財富管理平台註冊用戶增至4650萬人，活躍投資者數量由去年第一季1,260萬人增長至1,480萬人，年增17.5%。
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