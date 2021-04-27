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鴻海FII河南新廠投產

記者蕭君暉／台北27日電

鴻海擴大蘋果與非蘋智慧手機產能，旗下工業富聯（FII）位在河南周口的新廠，一期廠區投產，總投資人民幣15億元（約2.31億美元）。另外，工業富聯位於河南蘭考的廠區也投資人民幣9.05億元（約1.39億美元），合計投資新台幣105億元（約3.77億美元），兩地均以生產手機、穿戴裝置與平板電腦等移動裝置零組件為主。

供應鏈人士透露，周口與蘭考都位在河南省，除可以支應河南鄭州廠iPhone零組件生產，同時，近期華為與小米等中國大陸本土品牌訂單回流，也可同步支援本土手機零組件需求。

工業富聯昨日表示，河南省周口巿廠近期進行第一期廠區開工啟動儀式，正式生產穿戴裝置、智慧手機、平板、個人電腦（PC）關鍵結構件。該廠總投資金額約人民幣15億元，總占地面積約16.40萬坪，分兩期開發，估計廠區工程全數完成之後，年產值可望超過人民幣31億元。

工業富聯副總熊毅表示，周口巿交通位置適中，人力資源雄厚，常駐人口近1100萬。為因應市場變化，從人才穩定、發展前景等方面考慮，因此選址河南周口作為主要生產基地，廠區引進50餘條高速智慧製造生產線，提供穩定量能服務。

另外，工業富聯近期也以人民幣9.05億元，增資旗下二級子公司蘭考裕展智造科技有限公司，擴大5G精密機構組件產線效能。工業富聯表示，蘭考裕展主力產品為手機、基地台、核心網路設備等通訊系統，以及部分網路檢測設備及其零組件。

而鴻海旗下富士康蘭考園區近期同步宣布，為提升員工綜合技能水準，與蘭考縣高級技工學校簽約，進行新型學徒制校企合作，蘭考廠區是鴻海集團發展5G手機等機構件的重鎮，因此，也被解讀藉由產學合作強化相關人才布局。

據了解，鴻海在富士康蘭考廠區已投產5G手機精密機構件產能，預計7至8月蘭考廠區用工規模可達2.4萬人。

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