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鋼材需求回升 寶鋼Q1大賺53.6億

記者蔡敏姿／綜合報導
寶武鋼鐵集團旗下寶鋼股份財報出爐，第1季獲利人民幣53.6億元，年增2.4倍。（新華社）
寶武鋼鐵集團旗下寶鋼股份財報出爐，第1季獲利人民幣53.6億元，年增2.4倍。（新華社）

寶武鋼鐵集團旗下寶鋼股份26日發布財報，第1季獲利人民幣53.6億元（約8.26億美元），年增2.4倍，若是相較疫情前的2019年第1季也大增近一倍。中國鋼價大漲，將持續推升今年鋼鐵行業盈利能力。

寶鋼股份公告，第1季營收達人民幣836億元（約128.9億美元），年成長幅度達39%。基本每股收益人民幣0.24元。

中證網報導，寶鋼去年獲利人民幣126.7億元，年增0.91%；營收人民幣2836.7億元，年降2.7%；每股盈利人民幣0.57元，年增1.7%。

寶鋼股份由寶武鋼鐵集團於2000年2月創立的核心企業，同年12月在上交所上市。2017年完成吸收合併武鋼股份後，寶鋼股份擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要製造基地，在全球上市鋼鐵企業中粗鋼產量排名第二、汽車板產量排名第三，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業之一。

每經網報導，寶鋼股份財報顯示，寶鋼股份的主營業務為加工配送、鋼鐵、其他行業、內部抵銷。

中投網報導，今年中國鋼材價格創十年來新高，僅次於2008年歷史高位。本輪鋼價快速上漲，鋼材供給彈性空間仍然較大。為應對疫情衝擊，全球央行開啟規模龐大流動性寬鬆政策，美國大量印鈔，而當前中國流動性仍然寬鬆，也推助鋼價急速攀升。

多年以來，中國鋼鐵市場有產能過剩問題，但去年10月中旬起，中國鋼鐵需求止跌回升。

其中，螺紋鋼期貨、熱軋卷板期貨和線材期貨價格屢創新高，螺紋鋼期貨2105合約每噸人民幣5180元水平，年漲48%。今年初以來，主要鋼材出廠價上升人民幣700至900元，升幅超過原材料價格升幅。

分析稱，由於中國基建投資回暖、汽車市場改善，以及機械製造業對冷軋鋼需求提升，支持鋼材價格於去年第3季起復甦。鋼鐵行業供需格局的改善，令鋼企的經營環境及盈利能力提升。

股價方面，中國股市26日大幅下跌，滬指收盤跌近1%，其中，鐵板類股走弱，盛德鑫泰跌近5%，不過，寶鋼股份相對抗跌，收人民幣8.66元，上漲0.23%。

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