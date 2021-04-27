台積電推動「綠色製造」 減碳列採購指標

為響應全球2050年全球淨零碳排目標，台積電擬將供應鏈碳足跡及減碳績效列入公司採購重要指標。（路透）

全球機構投資 人已將企業推動環境、社會及公司治理（ESG）成果列入投資衡量指標，為響應2050年全球淨零碳排目標，晶圓代工龍頭台積電 丟出震撼彈，擬將供應鏈碳足跡及減碳 績效列入公司採購重要指標。

台積電要求設備供應商在2030年前必須節能20%，並將其列為採購評選標準，若沒有達標，可能失掉台積電不少生意。

台積電資深副總經理兼台積電ESG委員會主席何麗梅日前出席「如何因應氣候災難」應談會，她透露，台積電每用1度電製造成的低耗能晶片，可使全世界減4度的電。不過，台積電仍使用很多電，為響應全球淨零排放及加入RE100（百分百使用再生能源承諾），台積電決定動員所有供應鏈約700多家，全力推動綠色製造，希望透過各方努力達到節能減碳的目標。

台積電和設備供應商合作開發綠色機台，是全球第一家要求先進製程設備導入節能措施的半導體廠。台積電已正式啟動對供應鏈碳足跡進行盤查，一起把碳減掉。

身兼台灣半導體協會（TSIA）理事長的台積電董事長劉德音，兩年前發表「高科技節能減碳」宣言，要求所有會員廠在2025年，能通過攸關節能減碳重要衡量標準的ISO 50001認證，溫室氣體削減率達85%。以今日成果來看，進度超前。

台積電為何這麼重視節能減碳，重要因素之一是全球機構投資人已將企業推動ESG成果，列入投資衡量指標。何麗梅透露，幾年前全球私募基金巨頭黑石集團（Blackstone），還特別寫信給劉德音，希望台積電要導入TCFD（氣候相關財務揭露）及SASB（永績會計準則委員會）。

台灣半導體產業這幾年因應氣候變遷導入ESG的表現相當亮眼，今年全球有58家參加道瓊永續指數 （DJSI）半導體產業及半導體設備類的評等，其中，有七家入選為成分股，七家中有四家是台灣廠商，包括日月光、台積電、聯電及穩懋。

全球向2050淨零碳排目標邁進，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸昨日表示，預估到2050年，全球綠色投資將突破1兆元，加速全球加速再生能源產能及交易平台發展。今年國際智慧能源周將擴大舉行，以助攻淨零轉型目標。