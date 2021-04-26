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台積電明年營收 可望衝2兆大關

記者尹慧中／台北26日電

台積電2018年首度達到年營收突破台幣1兆元里程碑，隨著全球數位轉型、5G晶片及遠距運用促成高速運算需求成長的趨勢確立，台積電持續搶搭電子業主流應用商機，挾製程與良率優勢，法人看好台積電技術持續領先下，今年總營收挑戰台幣1.7兆元新高，最快明年跨越台幣2兆元大關。

法人指出，台積電成立以來花了31年，於2018年營收衝上台幣1兆314億元，首度達到「年營收兆元」的目標，當年營收年增約5.5%。

若明年營收突破台幣2兆元大關，等於僅四年就讓營收從台幣1兆元翻倍至台幣2兆元，較達成第一個兆元耗費的時間縮短約78%，堪稱台股另一項新紀錄。

此外，隨著台積電先進製程持續放量，毛利率也可望維持在五成的目標，等於台積電年營收衝上台幣2兆元時，獲利也將同寫新紀錄。

台積電向來不評論法人預估數字。依據台積電先前法說會釋出的訊息，公司看好今年美元計價的年營收將較去年成長20%，優於市場預期，以此推估，今年營收換算台幣約1.6兆元至1.7兆元，再寫新猷。

法人指出，台積電先進製程客戶群逐步擴大，不僅來自5G智慧手機晶片應用成長，加上雲端大廠加速自行設計高速運算AI晶片，以及高通、蘋果、輝達與聯發科等大客戶近年跨入英特爾主導多年的PC市場並擴張產品線，都是台積電成長動能的重要來源。

尤其台積電16奈米以下先進製程持續加速放量，領先三星等競爭者，長期營運成長表現有望持續超越產業表現。

台積電統計，旗下客戶群已超過499個，雖未單獨公布先進製程客戶群數量，不過，業界估計，台積電16奈米以下客戶已超過200家，這些公司的應用領域無處不在，也已觸及人類生活各方面。

由於終端多元應用需求同步提升，台積電除了如預期調高今年資本支出至300億美元，進而實現三年期總額千億美元投資，也在大投資之下，日前上修全年成長展望至20%，依據台積電策略財務目標，法人看好台積電最快2022年營收將挑戰台幣2兆元，達成新里程碑。

統計顯示，台積電至去年為止，為客戶生產超過1萬761種不同產品，廣泛運用在電腦、通訊與消費性電子等領域。

由於台積電支持客戶們在市場上的成功，全球85%的新創產品都在台積電投片，去年全球市占率達57%，形成正向循環。

台積電 營收 晶片

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