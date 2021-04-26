上海一口氣釋1.4萬戶住宅 打炒房以量制價

上海推出新政策防炒房，要以量制價。（本報資料照片）

上海推出新政策防炒房，上海房地產 交易中心網站25日一口氣核准47個建案共1.4萬戶準備公開銷售，目前已完成價格備案，目的是要以量制價。這也是今年來上海第二次集中供房，且供房數量比上次還多出40%。

根據上海市房地產市場管理通知規定， 47個專案中，對按照優先購房政策購買的，在購房合約簽定滿五年後才可轉讓。

另外，上海市房管局針對先前出現的認購亂象，進一步加強商品房銷售秩序監管，將認購時間由原來的五天延長至七天，並要求所有上市銷售專案至少在認購前三天，透過「網上房地產」公告認購地點、時間等資訊，避免有房不賣讓人有買不到的假象進而調漲房價 。此外，凡發現開發企業設置障礙「篩選」客戶等違規行為，將加大整治力度。

觀點地產網報導，1.4萬戶房源已完成價格備案，即將「領證」上市銷售，分布在寶山、浦東、松江、虹口、靜安、黃浦、青浦、奉賢、金山、嘉定、閔行、崇明等12個區域，總面積約156.7萬平方公尺，備案均價為每平方公尺人民幣4萬1825元（約6438美元）。

其中，最高備案均價老西門中環新城每平方公尺人民幣13.6萬元，最低備案均價依雲四季苑每平方公尺人民幣2萬1137元。

這批房源中大部分為剛需盤，單套面積100平公尺以下的占比約三分之二，31個樓盤備案均價為人民幣6萬元以下，該批房源中，一年內續盤項目27個，同類型房屋備案均價均未上漲。

此次集中上市的新建商品住房，是自「滬十條」「滬七條」等房地產市場調控政策落地以來，上海市第二次以集中批量供應的方式推出房源。

第一財經日報報導，上海首次集中上市的新建商品住房是在3月12日，當時項目一共有33個，共計106萬平方公尺，合計1萬6套，分布在浦東、寶山、松江、臨港、奉賢、青浦、金山、嘉定、崇明、徐匯、閔行11個區。

大量供地 防地王亂象

上海集中供應房屋來以量制價，官方更從土地方面來集中供應，同樣是為了以量制價，以避免標售的土地太少導致業者搶標出現地王。

另據經濟日報報導，中原地產統計，中國各地已確定要在4-5月開啟集中供應土地的城市有：長沙、廣州、北京 、天津、杭州、無錫、南京、長春、合肥、濟南、成都、鄭州、蘇州、廈門等15個城市。

北京合計起標價人民幣1036億元、廣州人民幣901億元、天津人民幣503億元，概估合計第一批入市土地起標價已經超過人民幣6000億元，若再加上海、深圳等城市，預計未來22個熱點城市第一批賣地有望超過人民幣1兆元以上。

也就是說，接下來的一段時間，將有起拍價1兆元的住宅用地入市，這種集中供地、大幅增加土地供應的方式，是自然資源部在2021年實施的新政策，可以有效避免原來「擠牙膏式」供地，減少「地王」的產生。

地價是「麵粉」，房價是「麵包」，通過集中供地、大幅增加住宅供地、對地價進行嚴格限價的方式，從供給端降低土地價格，大幅增加「麵粉」的供應，下游的房價才不會有大漲的基礎。