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人民幣3月全球支付占比2.49% 創5年半新高

財經新聞組／綜合報導

環球銀行金融電信協會（SWIFT）22日發表最新報告指出，人民幣在今年3月繼續保持全球第5大活躍貨幣的地位，占全球支付總額的2.49%，創2015年8月（2.79%）以來新高。

財聯社23日引述SWIFT的報告報導，人民幣2月的全球支付占比為2.2%。與2月相比，人民幣3月支付價值成長了38.06%。在不包括歐元區內部的國際支付中，人民幣支付占比為1.72%，排名第六。

據報導，國際清算銀行前高級經濟學家波尼奇（Herbert Poenisch）表示，中國正在採取一些措施來削弱美元的全球作用，目標是用中國的技術解決方案代替美元，以匹配中國日益增長的金融影響力，而人民幣國際化最近取得了重大進展。

他指出，第一，是在多家央行的跨境支付使用中國人民銀行（央行）數位貨幣人民幣；其次，是在亞洲創造了一個具有吸引力的替代方案，以取代國際貨幣基金（IMF）的貸款安排；第三是中國人民銀行和SWIFT合作營運金融訊息。

他表示，所有這些舉動都清楚表明人民幣國際化的決心，「不是一鼓作氣，而是一小步一小步地穩健前進」。

中國 貨幣 央行

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