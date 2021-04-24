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服務業開放助攻 中國成全球最大外資流入國

中國新聞組／北京24日電
中國2020年成為全球最大外資流入國。(取材自中華網)
中國2020年成為全球最大外資流入國。(取材自中華網)

本報系聯合報報導，中國商務部外資司司長宗長青23日表示，近5年服務業吸引外資年均增長4.4%，助力中國2020年成全球最大外資流入國。

宗長青說，近年擴大服務業對外開放主要開展了三方面工作：一是持續壓減外資准入負面清單。全國版負面清單從2015年的93項壓減到去年33項，其中服務業條目壓減了30項。

此外，擴大「鼓勵擴大外商投資產業目錄」，從2015年的349項增加到2020年的480項。

三是推動服務業擴大開放綜合試點，5年來在北京累計吸收外資5686億元，占北京市吸引外資96.9%，占全國吸收外資14.8%。近5年服務業吸引外資年均增長4.4%，助力中國2020年成全球最大外資流入國。

另據香港信報報導，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會表示，外商投資法施行一年多來，取得顯著的成效。中國外資准入更自由，投資活動更便利，服務體系更健全，權益保護更有效，市場競爭更公平，有力地保障中國去年利用外資逆勢增長4.5%，引資規模和全球占比都創歷史新高，中國成為全球最大外資流入國。

他指出，面對疫情挑戰，中國改革開放的腳步一刻沒有停止，對外開放的大門愈開愈大。全國外商投資准入負面清單從2019年的40條減至33條，自貿試驗區版外商投資准入負面清單由37條減至30條，自由貿易港版外商投資准入負面清單壓縮至27條。新設北京、湖南、安徽的三個自貿試驗區。

汪文斌強調，當前中國正在新發展理念指引下，加緊構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。中方將實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，為外國投資者和外商投資企業營造更加市場化、法治化、國際化的投資環境，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場。

中國 投資 北京

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