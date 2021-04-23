錢太多 香港拆借利率創下11年新低

財新網指出，在熱錢大量流入下，香港 銀行公會公布的港幣1個月同業拆借利率（Hibor）20日跌破0.1%後，創2010年5月以來新低，22日又來到0.09161，再創11年新低。

報導稱，在經歷社會動盪和新冠肺炎疫情的雙重打擊下，國際投資 人曾大舉撤離香港，如今因大陸經濟復甦、大量大陸指標性企業前往香港上市，以及美國持續量化寬鬆，促使國際投資人將目光重新轉向資金成本低廉，但增長潛力巨大的亞洲市場。早前一度瀕臨「見底」的香港銀行體系總結餘不僅早已升回，甚至還遠高過危機前的水位。

銀行體系總結餘是衡量香港銀行間流動性的主要指標，數字越高代表香港銀行業的流動性越充裕，資金借貸成本越低。

根據香港金融管理局的數據，今年4月20日的總結餘為港幣4574.65億元(約589.53億美元)，較一年前不到540億元的階段性低位增長近7.5倍。

財新網指出，香港市場資金之所以能從早前大量外流，轉為如今熱錢氾濫，多家指標性大陸企業，如農夫山泉 、京東健康、京東集團相繼前往香港上市或第二上市「功不可沒」。

原定去年底在滬港兩地上市的螞蟻集團，計畫在H股募資逾1300億元，不僅獲得國際資金爭相認購，還收到155萬份散戶認購申請，一舉打破工商銀行14年前IPO創下的紀錄。