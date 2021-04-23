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上海國際車展 新能源汽車躍登主角

中國新聞組／北京23日電
上海車展開幕，新能源車成世界焦點。圖為MEB純電動模塊化平台車輛底盤。（新華社）
上海車展開幕，新能源車成世界焦點。圖為MEB純電動模塊化平台車輛底盤。（新華社）

以「擁抱變化」為主題的第19屆上海國際汽車工業展覽會正在國家會展中心（上海）如火如荼進行中。本屆車展有1000家參展商，新能源汽車可以說是本屆車展當之無愧的主角，在今年車展上亮相或首發的車型當中，有近四成皆為純電動汽車，遠超往屆規模。　　

中新社報導，「上海汽車展顯示了中國的變化有多快，就在四年前，它還被傳統的內燃機所主導，但今天，展館裡每個展台都有電動車、新能源車。這是一個巨大的變化，而技術變革是主要推動力。」蔚來汽車CEO李斌在車展上說。

福特汽車（中國）電動車事業部總經理馬克．考夫曼此前發布MustangMach-E（野馬電動汽車）時說，全球任何一家車企，尤其是在智能電動化領域，不管是新老企業，如果在中國無法取得成功，那就不算成功。

里斯戰略定位諮詢高級顧問何松松指出，中國新能源消費市場的火爆，是今年車展電動化成為熱點的核心原因，在經歷了第一階段的發展後，汽車行業也在逐漸改變過去堆砌智能配置的做法，隨著電子電氣架構、軟件技術的升級和迭代，使得座艙域和駕駛域能够更加深度地打通融合，為智能網聯技術應用、場景應用的未來帶來更多想像空間。

不僅是新勢力品牌推出的車型越來越成熟並具競爭力，傳統汽車品牌也開始逐漸發力新能源。何松松表示，相比造車新勢力，傳統車企在供應鏈管理、整車生產製造方面具備更豐富的經驗。

為了推動電動化戰略，德系三強「BBA」（奔馳、寶馬、奧迪）在本屆車展上均展示了各自基於純電平台開發的純電車型，大眾汽車則在短短半年時間內推出其第三款純電動量產車型ID.6。此外，豐田、本田、通用、現代等傳統車企都帶著全新開發的純電平台車型參展，而非過去在油車基礎上簡單改造「湊數」。

中國傳統車企也來勢洶洶。北汽、廣汽、上汽、吉利等也都拿出了自己在新能源領域最新力作。值得一提的是，布局高端電動化的上汽集團，其高端品牌智己汽車首款車型智己L7在本次車展正式亮相，在21日預售環節，僅用時1分42秒，就將首輪200輛預售售完。

汽車 中國 電動車

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