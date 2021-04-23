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培育核心技術人才 北京清華成立積體電路學院

記者林宸誼／綜合報導
清華大學積體電路學院22日正式成立。(取材自人民網)
清華大學積體電路學院22日正式成立。(取材自人民網)

中國為培育核心技術人才，正值北京清華大學迎來110周年校慶之際，清華大學22日成立積體電路學院，學院將與產業鏈各個領域的頭部企業進行全方位產教融合，面向產業最先進技術和最迫切需求，展開高層次人才培養和高水準科學研究。

清華大學黨委書記陳旭宣讀學院成立決定並致辭表示，積體電路學院為學校實體教學科研機構，隸屬信息學院。澎湃新聞報導，清華積體電路學院由清華教授吳華強任首任院長。

中新社報導，去年10月，清華大學學位委員會就投票通過設立積體電路科學與工程一級學科博士碩士學位授權點。今年4月，為服務國家重大戰略需求，清華大學加快積體電路學科的發展，決定成立清華大學積體電路學院。

人民網報導，在師資團隊方面，將透過兼聘、雙聘等靈活務實的用人機制，建立一支高水準教學科研師資隊伍，同時學院將與產業鏈各個領域的頭部企業進行全方位產教融合，面向產業最先進技術和最迫切需求，展開高層次人才培養和高水準科學研究。

在人才培養方面，積體電路學院將招收本科生、專業型碩士生、學術型博士生以及專項博士生等不同層次和類別的學生。本科生培養將採用大類培養和書院培養模式，碩士生和博士生的培養將以高層次創新人才為主。

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