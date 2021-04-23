培育核心技術人才 北京清華成立積體電路學院

清華大學積體電路學院22日正式成立。(取材自人民網)

中國 為培育核心技術人才，正值北京 清華大學迎來110周年校慶之際，清華大學22日成立積體電路學院，學院將與產業鏈各個領域的頭部企業進行全方位產教融合，面向產業最先進技術和最迫切需求，展開高層次人才培養和高水準科學研究。

清華大學黨委書記陳旭宣讀學院成立決定並致辭表示，積體電路學院為學校實體教學科研機構，隸屬信息學院。澎湃新聞報導，清華積體電路學院由清華教授吳華強任首任院長。

中新社報導，去年10月，清華大學學位委員會就投票 通過設立積體電路科學與工程一級學科博士碩士學位授權點。今年4月，為服務國家重大戰略需求，清華大學加快積體電路學科的發展，決定成立清華大學積體電路學院。

人民網報導，在師資團隊方面，將透過兼聘、雙聘等靈活務實的用人機制，建立一支高水準教學科研師資隊伍，同時學院將與產業鏈各個領域的頭部企業進行全方位產教融合，面向產業最先進技術和最迫切需求，展開高層次人才培養和高水準科學研究。

在人才培養方面，積體電路學院將招收本科生、專業型碩士生、學術型博士生以及專項博士生等不同層次和類別的學生。本科生培養將採用大類培養和書院培養模式，碩士生和博士生的培養將以高層次創新人才為主。