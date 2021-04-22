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新iPad Pro驚艷 照亮鴻家軍

記者陳昱翔，蕭君暉╱綜合報導

市調機構已立刻將搭配Mini LED的12.9吋iPad Pro出貨量上調至500萬台，鴻家軍中，包括唯一組裝廠鴻海、觸控面板供應商GIS業成及機殼廠鴻準同步受惠。

新款iPad Pro是蘋果第一款使用最新顯示技術Mini LED的產品，更搭配等同筆電規格的M1處理器，價格調整幅度卻不大，被市場認為性價比（CP值）相當高，加上Mini LED演色性比一般LCD、OLED更佳，讓消費者與分析師都驚艷。果粉紛紛在討論區留言「實在太香了」、「想立刻敗一台」、「Android平板可以丟垃圾桶了」。

法人指出，新款iPad Pro觸控模組及面板組裝由GIS拿下，整體組裝是鴻海操刀，Mini LED晶片是富采投控獨家供應，驅動IC為聯詠提供。

供應鏈人士表示，GIS成都廠目前正全力趕工新款iPad Pro，預料4月下旬量產出貨，5、6月為出貨高峰，推升第2季業績表現。蘋果已宣布2021版iPad Pro首波將在4月30日於美國與31個國家與地區開放預購，5月下旬在全球市場陸續開賣。

GIS今年肩負重任，持續既有的觸控模組大單，還負責面板組裝，之後送往鴻海進行最終組裝，同時拿到兩項業務，貢獻營收更多。業界人士指出，歐菲光逐漸淡出蘋果供應鏈，加上母公司鴻海撐腰，GIS在iPad觸控模組供應鏈的角色越來越吃重，今年更囊括至少六成以上訂單，為最大供應商。

市調機構TrendForce表示，看好搭配Mini LED的12.9吋iPad Pro原本就在利基市場有穩定需求，現在規格全面升級，但與前一代產品價差僅100美元，預期2021年Mini LED 12.9吋iPad Pro出貨量將由原先推估的400萬上修至500萬台；新款iPad Pro今年在全球平板市場滲透率，從原先預估的2.5%提高至3.1%。

外界認為，新款iPad Pro擁有四大優勢，最重要是處理器與螢幕，採用5奈米的M1晶片，效能直逼一般筆電，通吃創意工作者與電競族群兩大商機；使用Mini LED的畫質更細緻，亮度更高，還可精確調光，更省電但機體重量更輕。

另外是相機與容量，新版iPad Pro鏡頭變聰明，自拍相機搭載了122度超廣角鏡頭，啟動最新的「人物居中」功能，相機鏡頭可以透過機器學習，讓使用FaceTime或其他視訊App的用戶始終保持在畫面中央；新版iPad Pro容量更大，記憶體更足夠，上限拉到2TB與16GB，滿足創意工作者的需求。

鴻海 供應鏈 蘋果

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