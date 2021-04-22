對台灣化纖原料「錦綸6切片」 大陸續課反傾銷稅

中國 大陸對台灣 進口「錦綸6切片」（某種化纖原料）自2016年4月22日起歷時5年採取「反傾銷」懲罰性關稅，原本本月21日到期，不過，中國商務部 宣布，決定自22日起繼續徵收反傾銷稅，且對原產於美國、歐盟、俄羅斯和台灣的反傾銷措施，進行期終復審調查至2022年4月21日。

依據公告規定，台灣廠商被判定的反傾銷稅為4％至4.3％，產品進口時須在原關稅稅率6.5％基礎上，再依據個別傾銷幅度，向大陸海關提供相等的現金保證金。

「錦綸6切片」（Polyamide-6或Nylon6）學名為聚已內醯胺，紡織業界又稱尼龍6切片，是應用於化纖、紡織、化工、電子、機械、汽車、軍工、食品和醫療等的合成樹脂。

在大陸對台「反傾銷」前，台廠產量位居全球第三，僅次於美國與大陸。據台灣的經濟部統計，台灣「錦綸6切片」為大陸最大進口來源 ，市場占有率逾47%；而台對大陸（含香港）出口則占台總出口比重逾90%。

「錦綸6切片」最主要原料己內醯胺(CPL)，在台灣僅中石化獨家生產，為全球前五大「錦綸6切片」原料製造供應商。因此，被列入「反傾銷」懲罰性關稅的名單，主要以中石化，和相關產業鏈的台灣化學纖維、集盛實業、力鵬企業、華隆股份、太洋尼龍、展頌股份等多家大廠在列。

台廠面對大陸「反傾銷」，中石化財務副總暨發言人陳穎俊曾在法說會表示，這兩年大陸CPL等石化新增產能大量開出，而台灣碰上美中貿易戰和新冠疫情，造成需求減少，供給過剩。

而大陸石化產業則趁機急起直追，原本台廠在尼龍纖維上游製程技術，尤其是CPL，與大陸生產的纖維產品在品質上存有極大的差異性，但大陸拿下聚酯纖維產量世界第一後，下一步就是拿下尼龍纖維，在「反傾銷」下，台灣尼龍纖維產品在大陸市場的競爭優勢，已經節節敗退。

這次大陸再對台開展為期一年的期終復審調查，據中國商務部官網公示，在反傾銷措施期終復審調查期間，從繼續按照商務部2010年第15號公告和2017年第34號公告等公布的徵稅產品範圍和稅率徵收反傾銷稅。