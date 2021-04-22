我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

對台灣化纖原料「錦綸6切片」 大陸續課反傾銷稅

記者戴瑞芬／綜合報導

中國大陸對台灣進口「錦綸6切片」（某種化纖原料）自2016年4月22日起歷時5年採取「反傾銷」懲罰性關稅，原本本月21日到期，不過，中國商務部宣布，決定自22日起繼續徵收反傾銷稅，且對原產於美國、歐盟、俄羅斯和台灣的反傾銷措施，進行期終復審調查至2022年4月21日。

依據公告規定，台灣廠商被判定的反傾銷稅為4％至4.3％，產品進口時須在原關稅稅率6.5％基礎上，再依據個別傾銷幅度，向大陸海關提供相等的現金保證金。

「錦綸6切片」（Polyamide-6或Nylon6）學名為聚已內醯胺，紡織業界又稱尼龍6切片，是應用於化纖、紡織、化工、電子、機械、汽車、軍工、食品和醫療等的合成樹脂。

在大陸對台「反傾銷」前，台廠產量位居全球第三，僅次於美國與大陸。據台灣的經濟部統計，台灣「錦綸6切片」為大陸最大進口來源 ，市場占有率逾47%；而台對大陸（含香港）出口則占台總出口比重逾90%。

「錦綸6切片」最主要原料己內醯胺(CPL)，在台灣僅中石化獨家生產，為全球前五大「錦綸6切片」原料製造供應商。因此，被列入「反傾銷」懲罰性關稅的名單，主要以中石化，和相關產業鏈的台灣化學纖維、集盛實業、力鵬企業、華隆股份、太洋尼龍、展頌股份等多家大廠在列。

台廠面對大陸「反傾銷」，中石化財務副總暨發言人陳穎俊曾在法說會表示，這兩年大陸CPL等石化新增產能大量開出，而台灣碰上美中貿易戰和新冠疫情，造成需求減少，供給過剩。

而大陸石化產業則趁機急起直追，原本台廠在尼龍纖維上游製程技術，尤其是CPL，與大陸生產的纖維產品在品質上存有極大的差異性，但大陸拿下聚酯纖維產量世界第一後，下一步就是拿下尼龍纖維，在「反傾銷」下，台灣尼龍纖維產品在大陸市場的競爭優勢，已經節節敗退。

這次大陸再對台開展為期一年的期終復審調查，據中國商務部官網公示，在反傾銷措施期終復審調查期間，從繼續按照商務部2010年第15號公告和2017年第34號公告等公布的徵稅產品範圍和稅率徵收反傾銷稅。

台灣 商務部 中國

上一則

結束連2跌 道指大漲316點

下一則

惠企利民… 中國實施財政資金直達機制 直接放錢2.6兆

延伸閱讀

郭采潔爆姐弟戀 牽手、摟腰音樂才子返家過夜

郭采潔爆姐弟戀 牽手、摟腰音樂才子返家過夜
林禹靠自己 沒想老爸林瑞陽巨額資產

林禹靠自己 沒想老爸林瑞陽巨額資產
和緩台海兩岸關係的建議

和緩台海兩岸關係的建議
邱太三：只要善意諒解 就能務實處理兩岸事情

邱太三：只要善意諒解 就能務實處理兩岸事情

熱門新聞

馬斯克的推文激化狗狗幣的價值。（取自馬克推特）

什麼是狗狗幣？為何這個玩笑產品會比特幣還紅？

2021-04-18 20:12
全球最大加密貨幣比特幣周日暴跌逾15%，為逾七周以來單日最差表現。路透

比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅

2021-04-18 09:35
儘管疫情衝擊南韓經濟，但在成功控制疫情與半導體出口強勁的助攻下，南韓去年反而擠進全球前十大經濟體行列。路透

儘管疫情衝擊 這個國家反而擠進世界前十大經濟體

2021-04-21 07:28
美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

2021-04-15 22:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜