惠企利民… 中國實施財政資金直達機制 直接放錢2.6兆

中國國務院總理李克強21日主持召開國務院常務會議表示，部署實施好常態化財政資金直達機制。（本報資料照片）

中國國務院 總理李克強21日主持召開國務院常務會議表示，部署實施好常態化財政資金直達機制，更好發揮財政資金惠企利民作用，目前中央財政已下放直達資金人民幣2.6兆元（約4004億美元），其中超過2.2兆元已下達到資金使用單位。金額遠高於去年全年，將有助於穩住中國經濟。

中國政府網報導，去年中央財政下達直達資金1.7兆元，對市縣基層實施減稅降費發揮「雪中送炭」作用，為穩住經濟基本盤提供了重要支撐。

財政資金直達，指的是有別於以往中央財政對地方轉移支付資金需要層層畫撥，耗時長達數個月，去年疫情對經濟社會造成前所未有的衝擊，為了支持基層落實「六保」（保居民就業 、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）任務，國務院去年首次實施新增財政資金直達機制，「一竿子插到底」，95%的財政資金只花20天就直達市縣基層。

會議提到，下一步首先要突出直達資金使用重點。著眼促進經濟穩中加固，將直達資金作為沖抵部分階段性政策退場影響的重要措施之一，繼續用於支持保就業保民生保市場主體，讓資金流向群眾希望、企業期盼的方向和領域以及基層保工資保運轉，集中更多財力加大對義務教育、基本醫療、基本住房等基本民生的投入，支持農田水利建設。

其次要督促地方做好剩餘直達資金下達和使用，保障相關政策及時落地生效。引導地方在中央直達資金基礎上，因地制宜擴大地方財政資金直達範圍。省級政府要繼續當「過路財神」、不當「甩手掌櫃」（意指出張嘴卻不做事不撥款），把更多財力下放，增強基層抓政策落實的能力。

最後要嚴格直達資金監管。財政、審計及相關部門都要加強監督，動態跟蹤地方資金分配、撥付和使用情況，及時發現和糾正存在問題，對相關地方和責任人要視情通報約談，對虛報冒領、截留挪用等違法違規行為發現一起徹查一起、嚴肅追責問責，確保直達資金用在刀刃上。