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鴻海威州廠可能生產電動車 預計6月底前宣布

記者蕭君暉、編譯劉忠勇╱綜合報導

鴻海董事長劉揚偉20日表示，美國威州投資持續進行中，一直在尋找合適當地的產業，而這個產業，可能就是電動車（EV），預計6月底之前會宣布。

美聯社引述知情人士報導，威州州長艾弗斯與鴻海19日宣布，鴻海因縮減在當地的投資規模，同意減少稅負優惠，雙方已就此達成的新協議，但細節尚未公布，尚待原本和鴻海達成原始協議的威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）於周二開會批准。

劉揚偉強調，鴻海與威州政府達成協議，雙方修正過去簽的協議，讓我們可以繼續走下去。

美聯社報導，新協議的稅負優惠減少的額度高達數十億美元，但潛在稅負優惠仍有1000萬美元以上。劉揚偉指出，鴻海在威州獲得的補助，並沒有所謂的「縮減」之論，而是要做的產業做適當調整。

劉揚偉說，鴻海原本預計在威州生產面板，因此在那樣的投資計畫下，需要這樣的補助金額，未來鴻海在威州投資的新產業，可能比這個更大，這要看未來的市場變化，隨著新的產業在威州投入，州政府的獎勵金額會有調整，但金額的方向（大小），大致上差不多。

產業人士指出，鴻海與威州政府討論當地投資方向，並訂定新合約，應可正向解讀，主因新合約將解除過去綁定特定產品、產業的狀況，讓鴻海未來在威州投資更有彈性。況且，如果沒有改合約，鴻海無法得到威州政府任何補貼，唯有修正合約，對鴻海才有利，同時，未來鴻海發展「3＋3」產業，才有機會在威州發展，並取得補貼以及政府協助。

談到是否在威州生產電動車，劉揚偉透露：「快要決定了」，預期6月底之前會定案。

他強調，一個廠選址，有很多因素，威州與墨西哥都有蠻大機會，二選一，或是兩者都有，目前鴻海已經有汽車零組件在墨西哥生產。

針對日前韓媒報導，南韓樂金集團（LG）與加拿大業者麥格納（Magna）合作代工Apple Car，鴻海董事長劉揚偉20日表示，「這不是我所熟習的客戶行為，應該是rumor（謠言）」；至於鴻海與Apple car的進展？他指出，對特定客戶、特定產品的合作，不方便報告。

鴻海 投資 墨西哥

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