彌補手機業務下滑 華為旗艦店賣起車來

賽力斯華為智選SF5入駐上海華為旗艦店。(取材自快科技)

華為 20日在上海宣布，賽力斯華為智選SF5正式入駐華為旗艦店，售價人民幣21.68萬元（約7636萬美元）起，華為消費者業務CEO余承東坦言，華為手機 業務受到影響，思來想去，賣車可以彌補手機業務銷量受到影響造成利潤上的下滑問題。

新浪科技報導，余承東進一步指出，華為不僅可以提供領先的ICT智慧汽車解決方案，幫助車企造好車，還可以透過在消費電子行業累積的高階品牌運作、行銷經驗及銷售通路，幫助車企賣好車。

余承東指出，華為擁有高階體驗店5000家以上，和BMW、賓士、特斯拉 、造車新勢力不在一個量級，這是華為的巨大優勢，覆蓋大陸的每一個重要城市。

截至2020年底，華為消費者業務已經在全球建立包括12家旗艦店、5000多家體驗店在內的近6萬個零售陣地，接待用戶數超過8000萬。

賽力斯華為智選SF5配備HUAWEI HiCar解決方案，可以將華為的移動應用生態複製到車機上，支持在手機和車內中控大螢幕間隨時隨地切換如導航、音樂等應用。

此外，使用者也可以通過語音進行交互控制，更專注駕駛，HUAWEI HiCar還可以實現IoT設備互聯，使用者下車前可遠端打開家中空調、智慧螢幕等智慧終端機。

賽力斯華為智選SF5可以實現4.68秒加速，賽力斯推出的「駝峰」電驅增程系統，搭載華為DriveONE三合一電驅動系統為使用者提供長續航支援，並支持選擇「有電加電，無電加油」，增程模式動態可調，滿足各種出行需要。

在純電模式下可實現續航180 km，滿足城市日常通勤；在增程模式下可實現1000+km續航，此外賽力斯華為智選SF5還支持反向充電，為旅行設備等提供電源。