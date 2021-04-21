南亞科砸105億美元蓋12吋晶圓廠 年底動工

台塑集團總裁王文淵（右二）、南亞科董事長吳嘉昭（右）20日邀新北市長侯友宜（左二）見證下，宣布擴大在新北市投資。（記者簡永祥／攝影）

DRAM廠南亞科20日宣布斥資3000億元（台幣，約105億美元）、分三期在新北興建台灣 首座10奈米自主技術DRAM廠，規畫今年底動工、2024年量產。台塑集團總裁王文淵表示，未來幾年在新北投資 3680億元，創台塑集團歷年來在科技事業最大規模投資。

這是南亞科四年前宣布自主研發10奈米製程技術、採用美光20奈米技術建泰山三廠後，決定以自有資金興建全新12吋晶圓廠，並切入10奈米第二階段及第三階段自主技術，生產下世代及低功耗DRAM，成為三星、SK海力士及美光外，另股穩定DRAM貨源力量。

南亞科這項投資將是新北市最大投資案，除了由南亞科董事長吳嘉昭宣布投資內容、王文淵親自到場，也邀請新北市長侯友宜見證台塑集團加碼投資台灣的決心。

王文淵強調，南亞科在現有廠房進行自主研發10奈米第一階段技術試產，並投下約600億元製程升級；另外南亞電路也將斥資80億元擴充，合計3680億元。

吳嘉昭表示，南亞科在新北市泰山南林科技園區興建雙層無塵室的12吋先進晶圓廠，採用自主研發的10奈米製程技術，規畫建置極紫外光（EUV）微影生產技術，月產能約4.5萬片，總投資額達3000億元。

他說，此座先進晶圓廠將以七年分三階段投資，計畫2021年底動工，2023年底完工試產，2024年開始第一階段量產，月產1.5萬片，產出顆粒數將較現有產能增加；新廠預計可提供2000個工作機會，創造上中下游千億元以上產值，並間接創造產業鏈數千個就業 機會。